El Ministerio de Administración Pública (MAP), con el apoyo técnico y financiero del Banco Mundial, realizó un taller de socialización y avances del Proyecto de Apoyo a la Implementación del Plan de Reforma y Modernización del Estado, una iniciativa que busca fortalecer las capacidades del Estado para ofrecer servicios ágiles, de calidad y centrados en el ciudadano.

El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, señaló que este proyecto se propone articular las instituciones públicas bajo el liderazgo del MAP y fortalecer las acciones que permitan concretizar una transformación integral, efectiva y duradera en la forma de diseñar y ofrecer los servicios que requiere la población.

"Ya no se trata solo de digitalizar procesos, sino de repensarlos desde la experiencia y necesidad del usuario, usando herramientas innovadoras como los laboratorios de rediseño, la interoperabilidad entre instituciones y la participación ciudadana como insumo técnico real”, explicó el ministro.

Agregó que “esta reforma no es un evento aislado. Es un cambio de cultura institucional y de visión de Estado. Es pasar de una administración centrada en procedimientos a una centrada en derechos".

Freund destacó que este proyecto será usado por el Banco Mundial como un piloto que posicionará a República Dominicana como un referente de transformación de los servicios públicos, por su enfoque integral, centrado en las personas, la interoperabilidad y la innovación.

Carolina Rendón, representante residente del Banco Mundial, destacó que es alentador ver que República Dominicana toma muy en serio la modernización y reforma de la administración pública.

“El plan de reforma y modernización del Estado es un ejemplo, y que nosotros podamos colaborar en la implementación de esta reforma a través de este proyecto nos enaltece mucho”, apuntó Rendón.

La gerente de Prácticas Digitales para Latinoamérica del Banco Mundial, Yolanda Martínez, señaló que República Dominicana no "está empezando desde cero", ya que se encuentran trabajando en proyectos de conectividad, acceso e innovaciones digitales y destacó que el país se encuentra en el lugar 85 de 193 países en el ranking realizado por la Organización de las Nacionales Unidas (ONU), que evalúa el desarrollo y la eficacia de los servicios públicos y gobiernos digitales.

"República Dominicana tiene todos los elementos para ingresar a los primeros 10 puestos de ese ranking en los siguientes tres o cuatro años, por tres factores clave, primero el empoderamiento político en su más alto nivel, tienen los arreglos institucionales necesarios para poder articular cualquier estándar de pilotaje, eso no es fácil y ustedes lo tienen; tres, actividades y áreas de especialización", argumentó Martínez.

Los viceministros del MAP Armando Manzueta y Alan Jiménez, abordaron los temas “DPI y la arquitectura integrada de servicios” y “El proyecto y su impacto en la reforma del Estado”, ofreciendo una panorámica de la importancia y esencia del proyecto.

En la segunda jornada fueron socializados los componentes del proyecto, las estrategias fiduciarias y trámites verdes como mecanismos innovadores y de sostenibilidad que aportan insumos claves para la mejora de la prestación de servicios públicos, el fomento de la innovación en la administración pública y el impulso de un crecimiento nacional inclusivo.

