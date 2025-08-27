Gisselle Valera asumirá como presidenta de Barrick Pueblo Viejo, en sustitución de Juana Barceló.
Valera ha desempeñado eficazmente este rol de liderazgo desde su nombramiento en junio y, como presidenta, actuará como la principal portavoz de la compañía ante las partes interesadas clave. Continuará reportando directamente a Mark Hill, director de operaciones de Barrick para América Latina y Asia Pacífico.
Con 16 años de experiencia en relaciones gubernamentales, regulación energética y transacciones tanto nacionales como internacionales, Valera asume el liderazgo de la compañía con un fuerte compromiso con la excelencia operativa y las prácticas responsables que refuerzan la posición de Pueblo Viejo como un referente de la industria.
"República Dominicana es un país estratégico para Barrick y nuestro compromiso es seguir contribuyendo a su desarrollo económico mientras promovemos operaciones responsables y sostenibles que generen valor compartido para todos", afirmó Valera.
El nombramiento de Valera subraya la visión de Barrick de continuar impulsando la sostenibilidad y la innovación en todas sus operaciones y reafirma a Pueblo Viejo como un pilar de confianza, crecimiento y desarrollo para República Dominicana y sus comunidades.
Desde el inicio de su producción comercial en 2013, Barrick Pueblo Viejo ha aportado más de 3,600 millones de dólares en impuestos directos e indirectos, consolidando su papel como un motor clave de la economía dominicana.
La compañía emplea a 3,000 trabajadores directos y a 4,000 contratistas, con casi la mitad de ellos provenientes de la provincia de Sánchez Ramírez.
Noticias relacionadas
Yo no miento, la Barrick sí. Constatación de las mentiras de la Barrick Gold
Juana Barceló anuncia que deja la presidencia de Barrick Pueblo Viejo
Comunidades de Cotuí y Barrick Pueblo Viejo firman acuerdo de reasentamiento con apoyo del Estado
Izquierda de RD: "Barrick Gold es una empresa asesina favorecida por un presidente ecocida"
Compartir esta nota