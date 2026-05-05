Banco Central celebra II Foro de Pagos Instantáneos con miras a modernizar el sistema de pagos minoristas

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) celebró el II Foro de Pagos Instantáneos, un encuentro de alcance internacional que reunió a representantes del Banco Mundial, el Banco Central del Paraguay, el Banco Central de Costa Rica y el propio BCRD.

El gobernador del BCRD, Héctor Valdez Albizu, destacó que la institución avanza en la implementación de una solución tecnológica que transformará la forma en que los dominicanos realizan sus transacciones cotidianas.

Nueva plataforma de pagos instantáneos

Valdez Albizu reveló que la empresa CMA Small Systems, en colaboración con un equipo multidisciplinario del Banco Central, trabaja en el desarrollo de una nueva plataforma de pagos instantáneos que procesará todos los pagos minoristas actualmente tramitados a través del servicio de Pagos al Instante del BCRD, ofrecido mediante el Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR).

"Esta nueva plataforma es una iniciativa más del BCRD para promover la eficiencia y seguridad del Sistema de Pago y Liquidación de Valores de la República Dominicana (SIPARD)", afirmó el gobernador.

El anuncio se produce en un contexto de expansión acelerada de los pagos digitales en el país. La banca móvil pasó de ser un complemento a convertirse en el canal principal para muchos dominicanos, impulsada por la pandemia y el crecimiento del ecosistema fintech local.

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Inmediatez y acceso: los pilares de la transformación del sistema de pagos dominicano

Durante su intervención, Valdez Albizu subrayó que los avances tecnológicos han generado "una realidad cada vez más dinámica", en la que la innovación ha permitido una mayor interconexión digital y el surgimiento de canales de pago accesibles, modernos y seguros.

"La inmediatez es de este modo la protagonista, logrando ahorro de tiempo y recursos a los usuarios de los servicios financieros y de pagos", señaló el gobernador.

Esta visión se enmarca en el rol institucional del BCRD, que además de velar por la estabilidad de precios y la regulación del sistema financiero, tiene como mandato garantizar la eficiencia del sistema de pagos nacional. Recientemente, Valdez Albizu también destacó la estabilidad económica del país ante el FMI, en reuniones donde se abordaron los riesgos del entorno geopolítico global.

El sistema de pagos instantáneos estará listo en 2027

El gobernador precisó que el objetivo es que el nuevo sistema de gestión de pagos instantáneos sea "una realidad" en el año 2027, fecha que coincidirá con la conmemoración del 80 aniversario de la fundación del Banco Central de la República Dominicana.

El foro contó con las siguientes disertaciones internacionales:

Jean Michel Lobet — Especialista senior del sector financiero, Banco Mundial

Derlis Montania — Especialista en Infraestructura de Mercados Financieros, Banco Central del Paraguay

Carlos Melegatti Sarlo — Director de la División de Sistemas de Pago, Banco Central de Costa Rica

Ángel González Tejada — Director del Departamento de Sistemas de Pagos, BCRD

Líderes del sector financiero privado respaldan la iniciativa del BCRD

Al evento asistieron, junto al gobernador, la vicegobernadora Clarissa de la Rocha de Torres, el contralor José Manuel Taveras Lay y el subgerente general Frank Montaño, además de directivos y colaboradores de la institución.

Del sector privado participaron Rosanna Ruiz, presidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos Múltiples (ABA); Cristina de Castro, presidenta ejecutiva de ABANCORD; Manuel Cocco, presidente ejecutivo de LIDAAPI; y Jorge Mancebo, presidente de la Asociación Dominicana de Empresas Fintech, entre otros representantes de entidades de intermediación financiera y proveedores de servicios de pago.

La iniciativa del BCRD se suma a un ecosistema de pagos digitales en plena expansión. Recientemente, AZUL lanzó Click to Pay con Passkeys, siendo reconocida por Mastercard como el primer adquirente de la región en implementar esta solución en más de 9,000 comercios del país.

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