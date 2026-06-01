Reducir barreras comerciales, disminuir costos logísticos y facilitar el acceso de productos dominicanos a mercados internacionales son algunos de los beneficios que aporta la acreditación al desarrollo económico nacional, afirmó el director ejecutivo del Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC), Ángel Taveras Difo.

Taveras Difo explicó que los mercados internacionales demandan cada vez mayores niveles de trazabilidad, competencia técnica y cumplimiento normativo, factores que convierten la acreditación en un componente esencial de la infraestructura nacional de calidad y de la facilitación del comercio.

En ese sentido, señaló que contar con laboratorios acreditados y resultados reconocidos internacionalmente permite reducir obstáculos técnicos al comercio, evitar reensayos en mercados de destino y disminuir costos asociados a procesos de certificación y validación.

Asimismo, sostuvo que fortalece la capacidad exportadora del país y aporta mayor seguridad jurídica y técnica a las operaciones comerciales.

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Como ejemplo del impacto de la acreditación, destacó la recuperación del acceso de la carne de res dominicana al mercado de Estados Unidos, luego de dos décadas de exclusión.

Explicó que este avance fue posible gracias a la acreditación del Laboratorio Agroempresarial Dominicano, que demostró competencia técnica, trazabilidad y cumplimiento de estándares internacionales, respaldados además por auditorías satisfactorias del USDA/FSIS.

Este proceso se tradujo en las exportaciones dominicanas de carne de res alcanzaron los US$ 13.3 millones en 2025, registrando un crecimiento de 5.81 % respecto al año anterior.

“El fortalecimiento de la infraestructura de calidad no solo abre mercados; también fortalece la confianza internacional en República Dominicana, mejora nuestro posicionamiento competitivo y genera mayores oportunidades para los sectores productivos”, sostuvo.

El funcionario destacó que la acreditación se ha convertido en un soporte para impulsar las exportaciones, fortalecer la competitividad y generar confianza en los bienes y servicios producidos en el país.

“Hoy los mercados compiten en confianza. La acreditación permite que los productos dominicanos ingresen a otros países con respaldo técnico reconocido internacionalmente y sin duplicidad de evaluaciones”, expresó.

El director ejecutivo del ODAC resaltó además la importancia de la norma ISO/IEC 17025 para laboratorios de ensayo y calibración, considerada uno de los principales estándares internacionales para garantizar resultados técnicamente válidos, trazables y reconocidos globalmente.

Asimismo, señaló que reducir la dependencia de laboratorios extranjeros y fortalecer las capacidades analíticas nacionales representa una ventaja estratégica para sectores como agroexportación, salud, construcción y manufactura, al permitir procesos más ágiles y eficientes.

Afirmó que la acreditación debe asumirse como una inversión estratégica vinculada directamente al desarrollo económico, la facilitación del comercio y la competitividad nacional.

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