El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) anunció la emisión de billetes de RD$ 50.00, RD$ 100.00 y RD$ 500.00 correspondientes al año de impresión 2025, los cuales comenzarán a circular de forma escalonada a partir de esta semana.

Fechas de circulación

Los billetes de RD$ 500.00 y RD$ 100.00 entrarán en circulación a partir del martes 2 de junio de 2026, mientras que los billetes de RD$ 50.00 lo harán a partir del lunes 8 de junio de 2026.

Mismas características de seguridad

Los tres billetes fueron fabricados mediante licitación pública internacional ordenada en mayo de 2025. Según informó el BCRD, las nuevas piezas contienen las mismas características de seguridad de las denominaciones actualmente en circulación.

Los billetes de años anteriores mantendrán su fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas y privadas, por lo que la ciudadanía puede continuar utilizándolos con total normalidad.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

1 de 3 | 2 de 3 | 3 de 3 |

Identificación del año de impresión

Cada billete incluye de forma visible el año de impresión 2025 en el anverso, lo que permite identificarlos fácilmente frente a las emisiones anteriores.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más