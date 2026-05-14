Abinader promueve inversión en RD ante empresarios panameños y destaca crecimiento de zonas francas

El presidente Luis Abinader sostuvo un encuentro con empresarios y ejecutivos de Panamá para promover nuevas oportunidades de inversión en la República Dominicana y fortalecer las relaciones comerciales entre ambos países.

La reunión se realizó con representantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep Panamá) y líderes de importantes compañías panameñas, quienes mostraron interés en el crecimiento económico dominicano, especialmente en las áreas de zonas francas y turismo.

Abinader resalta expansión de zonas francas y estabilidad económica

Durante el encuentro, el mandatario destacó el desarrollo de las zonas francas dominicanas, sector que —según indicó— genera más de 200 mil empleos y ha evolucionado hacia industrias de mayor valor agregado, incluyendo la fabricación de dispositivos médicos y productos farmacéuticos.

Luis Abinader también resaltó la estabilidad económica, política y social del país como uno de los principales atractivos para la inversión extranjera, junto al crecimiento sostenido del turismo dominicano.

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El jefe de Estado señaló además que existen fuertes vínculos económicos entre República Dominicana y Panamá, con inversiones importantes de empresarios panameños en territorio dominicano y presencia de capital dominicano en el mercado panameño.

Empresarios panameños muestran interés en turismo e inversión

Los representantes empresariales preguntaron sobre las estrategias implementadas para impulsar el turismo y las zonas francas, reconociendo a República Dominicana como uno de los principales referentes turísticos de la región.

Entre los participantes estuvieron Gabriel Diez Montilla, Stanley Motta y Pedro Heilbron, además de ejecutivos de sectores financieros, energéticos y comerciales.

También asistió el empresario dominicano Manuel Estrella, con inversiones en Panamá.

Por la delegación dominicana participaron el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; la directora de ProDominicana, Biviana Riveiro; y representantes del sector zonas francas y empresarial.

El Gobierno dominicano afirmó que este tipo de encuentros busca ampliar la llegada de inversiones y fortalecer la proyección regional del país como destino de negocios y desarrollo industrial.

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