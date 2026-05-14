Abinader promueve inversión en RD ante empresarios panameños y destaca crecimiento de zonas francas

El presidente Luis Abinader sostuvo un encuentro con empresarios y ejecutivos de Panamá para promover nuevas oportunidades de inversión en la República Dominicana y fortalecer las relaciones comerciales entre ambos países.
La reunión se realizó con representantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep Panamá) y líderes de importantes compañías panameñas, quienes mostraron interés en el crecimiento económico dominicano, especialmente en las áreas de zonas francas y turismo.
Abinader resalta expansión de zonas francas y estabilidad económica
Durante el encuentro, el mandatario destacó el desarrollo de las zonas francas dominicanas, sector que —según indicó— genera más de 200 mil empleos y ha evolucionado hacia industrias de mayor valor agregado, incluyendo la fabricación de dispositivos médicos y productos farmacéuticos.
Luis Abinader también resaltó la estabilidad económica, política y social del país como uno de los principales atractivos para la inversión extranjera, junto al crecimiento sostenido del turismo dominicano.
El jefe de Estado señaló además que existen fuertes vínculos económicos entre República Dominicana y Panamá, con inversiones importantes de empresarios panameños en territorio dominicano y presencia de capital dominicano en el mercado panameño.
Empresarios panameños muestran interés en turismo e inversión
Los representantes empresariales preguntaron sobre las estrategias implementadas para impulsar el turismo y las zonas francas, reconociendo a República Dominicana como uno de los principales referentes turísticos de la región.
Entre los participantes estuvieron Gabriel Diez Montilla, Stanley Motta y Pedro Heilbron, además de ejecutivos de sectores financieros, energéticos y comerciales.
También asistió el empresario dominicano Manuel Estrella, con inversiones en Panamá.
Por la delegación dominicana participaron el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; la directora de ProDominicana, Biviana Riveiro; y representantes del sector zonas francas y empresarial.
El Gobierno dominicano afirmó que este tipo de encuentros busca ampliar la llegada de inversiones y fortalecer la proyección regional del país como destino de negocios y desarrollo industrial.
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