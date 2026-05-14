Incabide recauda más de RD$ 562 millones en su primera subasta pública

El Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide) cerró con resultados positivos su primera subasta pública, al recaudar RD$ 562,835,000 mediante la venta de bienes administrados bajo el marco de la Ley 60-23 sobre Extinción de Dominio.

La jornada incluyó la subasta de 143 bienes muebles e inmuebles, de los cuales fueron adjudicados 100, equivalente a un 68 % de efectividad en las ventas, según informó la institución este miércoles.

Del total de bienes vendidos, 52 correspondieron a inmuebles y 48 a bienes muebles. Los inmuebles generaron ingresos por RD$ 550,170,000, mientras que la venta de bienes muebles alcanzó RD$ 12,665,000.

Incabide destacó la participación de ciudadanos y empresas interesadas en adquirir propiedades y activos incluidos en el proceso, desarrollado —según la entidad— bajo criterios de transparencia, legalidad y organización institucional.

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La institución precisó además que cuatro bienes fueron declarados desiertos, mientras otros 43 quedaron pendientes para futuras etapas de disposición, conforme a los procedimientos contemplados en la normativa vigente.

Con esta primera subasta, el organismo aseguró que busca fortalecer la administración y disposición de bienes incautados, decomisados y en extinción de dominio, como parte de los mecanismos de recuperación de activos del Estado dominicano.

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