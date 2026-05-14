La actividad aseguradora dominicana mantiene una tendencia positiva de crecimiento, registrando un crecimiento de 10.6 %, con primas que superan los RD$ 153,733 millones equivalente a US$ 2,480.0 millones y activos a RD$ 183,007 millones.

Asimismo, la penetración del seguro es del 2 % del producto interno bruto (PIB), evidenciando un mayor nivel de desarrollo y participación de la actividad aseguradora en la economía nacional.

La Superintendencia de Seguros (SIS) señaló que el sector asegurador enfrenta desafíos derivados del cambio climático, el incremento en la frecuencia e intensidad de eventos catastróficos, así como de las tensiones geopolíticas y económicas mundiales, incluyendo los efectos asociados a la situación en Medio Oriente, factores que impactan los costos de reaseguros, la estabilidad financiera y la administración de riesgos en los mercados aseguradores.

Asimismo, informó que continúan avanzando los trabajos y procesos de consulta relacionados con el proyecto de modificación de la Ley 146-02 sobre Seguros y Fianzas, orientada a actualizar y fortalecer el marco regulatorio del sector.

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Con motivo de la conmemoración del Día del Seguro, la Superintendencia de Seguros de República Dominicana (SIS), encabezada por el superintendente Julio César Valentín, reafirmó su compromiso con el fortalecimiento, estabilidad y modernización del sistema asegurador nacional.

La institución destacó que el mercado asegurador dominicano ha venido experimentando un proceso de crecimiento, fortalecimiento institucional y profesionalización, impulsado por la evolución técnica y operativa de aseguradoras, contribuyendo a elevar los estándares de servicio, supervisión y gestión de riesgos.

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