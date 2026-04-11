La Superintendencia de Seguros de la República Dominicana (SIS) exhortó a la ciudadanía a tomar medidas preventivas y verificar el alcance de sus pólizas de seguros, ante la incidencia de una vaguada que podría generar lluvias intensas en varias provincias del país, según el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

La institución recordó que muchas personas asumen erróneamente que cuentan con cobertura automática frente a daños por inundaciones, cuando en realidad esta protección depende de las condiciones específicas contratadas en cada póliza.

En ese sentido, recomendó revisar detalladamente los contratos de seguro y consultar con las aseguradoras sobre coberturas relacionadas con inundaciones, daños por agua, pérdidas materiales e interrupción de negocios, ya que en muchos casos estos eventos no están incluidos o están sujetos a deducibles, sublímites o condiciones particulares.

Asimismo, explicó que en el caso de los vehículos, uno de los errores más comunes es asumir que el denominado “seguro full” cubre cualquier eventualidad. Sin embargo, la cobertura por inundación dependerá de las cláusulas pactadas, e incluso puede excluirse en situaciones de agravación del riesgo o uso indebido del vehículo.

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Respecto a viviendas y negocios, la SIS indicó que no todas las pólizas contemplan automáticamente la protección frente a inundaciones, y que en zonas de mayor exposición pueden requerirse coberturas adicionales o condiciones especiales.

“La clave no es solo tener un seguro, sino entender exactamente qué cubre, qué excluye y en qué condiciones responde”, señaló la institución.

Reclamaciones y documentación

En cuanto a los procesos de reclamación, la entidad destacó que la rapidez en la notificación y la adecuada documentación son fundamentales. Fotografías, videos, informes técnicos y cualquier evidencia del daño resultan esenciales para sustentar un reclamo conforme a lo establecido en la póliza.

Cultura de prevención

La Superintendencia de Seguros subrayó la importancia de fortalecer una cultura de prevención y educación aseguradora, especialmente en un país vulnerable a fenómenos naturales como la República Dominicana.

También exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y el Indomet, así como a documentar adecuadamente cualquier daño que pudiera producirse.

“Ante el aumento de eventos climáticos, la recomendación es clara: revisar las pólizas, hacer las consultas necesarias y evaluar la ampliación de coberturas antes de la ocurrencia de eventos adversos”, indicó.

Finalmente, la institución recordó que los usuarios pueden acudir a la Dirección Jurídica de la SIS, que actúa como amigable componedor, en caso de no recibir respuesta o existir controversias con las aseguradoras.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más