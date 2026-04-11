El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) graduó a 734 nuevos profesionales de grado y postgrado durante su septuagésima segunda ceremonia de investidura, en la que su rector, Arturo del Villar, exhortó a los egresados a ejercer sus carreras con sentido colectivo y responsabilidad social.

Del total de titulados, 533 corresponden a programas de grado y 201 a postgrado, incluidos 11 nuevos doctores en áreas como Ciencias Sociales, Ciencias Ambientales y Matemáticas. Además, 398 mujeres y 336 hombres conforman la promoción, con una mayoría femenina que supera el 54 %.

Durante su discurso, Del Villar cuestionó el predominio del individualismo y llamó a los graduandos a asumir un rol activo frente a los problemas sociales.

“Cuando vean una injusticia, cuando vean un sistema que no funciona, no esperen a que alguien más lo arregle”, expresó.

El rector también instó a los nuevos profesionales a reflexionar sobre el impacto de su formación más allá del ámbito personal. “No se pregunten solo qué oportunidades les ofrecerá el mundo ahora que tienen este título. Pregúntense qué pueden hacer ustedes con este título para servir a nuestra sociedad”, afirmó.

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En la ceremonia, 272 estudiantes obtuvieron honores académicos, de los cuales 137 alcanzaron Summa Cum Laude, 102 Magna Cum Laude y 33 Cum Laude. Asimismo, 32 becarios del programa INTEC con los Estudiantes Sobresalientes (PIES) recibieron sus títulos, la mayoría con distinciones.

El discurso principal estuvo a cargo de la ingeniera astronáutica Scarlin Hernández, quien participó en proyectos vinculados a telescopios espaciales de la NASA. Hernández señaló que la graduación representa el inicio de una etapa en un entorno cambiante, marcado por el avance de la inteligencia artificial y la incertidumbre global.

“El mundo no es fácil, nunca lo ha sido. Pero hay algo que muchos olvidan…Tú tampoco lo eres. Tú tampoco eres fácil de derrotar. Tú tampoco eres fácil de reemplazar. Tú tampoco eres fácil de ignorar… cuando decides avanzar”, sostuvo la ingeniera. Aseguró, además, que no es necesario tener todo claro para tomar la decisión de avanzar y destacó que no es la preparación lo que define el éxito, sino tomar la decisión.

El acto incluyó además la juramentación de los nuevos profesionales y palabras de agradecimiento por parte de estudiantes con los más altos índices académicos, quienes destacaron el apoyo familiar como parte fundamental de su formación universitaria.

1 de 4 | Scarlin Hernández, ingeniera astronáutica de la Nasa, oradora en la graduación 2 de 4 | Arturo Del Villar, rector del INTEC 3 de 4 | Lorena Isabel Luciano y María Fernanda Santamaría pronunciaron el discurso en nombre de los graduandos 4 de 4 | Andrea Sailyn Villar Fortunato, graduada Summa Cum Laude de Licenciatura en Ingeniería Comercial y estuvo encargada de la juramentación de sus compañeros de promoción.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más