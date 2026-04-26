Abinader inaugura el Circuito Vial Bajo Yuna

El presidente Luis Abinader encabezó la inauguración del Circuito Vial Bajo Yuna, una obra de 49,2 kilómetros de extensión que conecta las provincias Duarte y María Trinidad Sánchez y fortalece el intercambio comercial de rubros estratégicos como el arroz y el cacao. Fue construido por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

Con 42,8 kilómetros de vía principal y 6,2 kilómetros de vías internas adicionales, el circuito habilita un corredor seguro para las comunidades La Reforma, Las Coles, La Jagua, El Jobo, Jobo Afuera, Molenillo y La Garza, y las conecta de manera directa con la Autopista Juan Pablo Segundo y la carretera Nagua-Samaná.

El Circuito Vial Bajo Yuna acerca a estas comunidades a servicios básicos de salud y educación que antes eran de difícil acceso, con un impacto directo en más de 20 mil personas e indirecto en más de 30 mil.

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Abinader reafirma el ritmo de la inversión vial

Durante el acto, el jefe de Estado reiteró que nunca antes se habían construido tantas carreteras en el país como en la actualidad, y citó como ejemplo la vía que se ejecuta para unir Las Guáranas con Pimentel, en la misma provincia Duarte.

Destacó, además, la alta calidad con que se realizan los trabajos y anunció que dará respuesta a otras necesidades de la zona, entre ellas una funeraria, un cementerio y nuevos asfaltados.

El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, subrayó a su vez que el circuito llega en un momento clave, cuando la producción de arroz ha aumentado y la falta de vías representaba un obstáculo crítico para su transporte.

"Estamos llenos de vías que comunican unas comunidades con otras y mejoran la calidad de vida de la gente", afirmó y agregó que el Gobierno trabaja en otros 78 kilómetros de carretera en la provincia Duarte, la Circunvalación de San Francisco y la construcción de cinco puentes, además del asfaltado de calles en municipios como San Francisco de Macorís, Mamá Tingo, Pimentel y El Aguacate.

Impulso a la economía agrícola del Nordeste

El senador por la provincia Duarte, Franklin Romero, destacó que el Bajo Yuna es una de las zonas agroproductivas más importantes del país.

A su juicio, la obra efectivamente fortalece la comercialización de rubros clave como el arroz y el cacao, reduce costos logísticos, disminuye pérdidas poscosecha y aumenta la competitividad de los productores locales.

Comunitarios también agradecieron la construcción de un puente en Bebedero que comunica 30 mil tareas de tierra, así como dragados que han permitido la rehabilitación de unas 5 mil tareas y la construcción de aceras, contenes y caminos vecinales.

Diseño preparado para el cambio climático

Ubicado en una zona vulnerable a inundaciones, el Circuito Vial Bajo Yuna incorpora soluciones de drenaje y diseño que garantizan la transitabilidad incluso en condiciones climáticas adversas, según garantizan sus diseñadores.

La obra se alinea con la visión del Gobierno de construir infraestructuras preparadas para los desafíos climáticos del presente y el futuro.

En el acto participaron el senador por María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria Yeb; las gobernadoras Ana Xiomara Cortés y María López, y el director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Olmedo Caba.

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