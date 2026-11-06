El dólar estadounidense se cotiza este viernes 6 de noviembre de 2026 por encima de los RD$ 61 para la venta en República Dominicana, según la tasa de referencia del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

En ocasión de el Día de la Constitución, la cotización de referencia de la moneda estadounidense se sitúa en RD$ 60.5704 para la compra y RD$ 61.0459 para la venta.

¿A cómo está el dólar hoy en República Dominicana?

Compra: RD$ 60.5704.

RD$ 60.5704. Venta: RD$ 61.0459.

Los valores corresponden a la tasa de referencia del Banco Central utilizada para las entidades financieras y casas de cambio.

La diferencia entre ambas tasas es de RD$ 0.4755 por dólar, un margen que deben tomar en cuenta quienes necesitan adquirir divisas para realizar pagos, cubrir compromisos en moneda extranjera o planificar viajes. ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

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