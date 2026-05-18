Una provincia en alerta amarilla y 17 en verde por aguaceros, inundaciones, tronadas y granizadas

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió este lunes 18 de mayo una modificación de alerta ante el riesgo de inundaciones ante el paso de una vaguada que, combinada con el calentamiento diurno y orográfico, generará condiciones meteorológicas severas durante la tarde en múltiples regiones del país.
Según el boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), el fenómeno afectará principalmente las regiones noroeste, el valle del Cibao, la Cordillera Central y la zona fronteriza, con nublados, aguaceros fuertes, tronadas, ráfagas de viento y granizadas aisladas.
Las provincias bajo alerta de inundaciones
En total, 18 provincias y el Distrito Nacional quedaron bajo algún nivel de alerta por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas.
Alerta Amarilla (situación inminente de riesgo)
La provincia de Dajabón es la única que alcanzó el nivel más alto de la modificación, lo que implica una situación inminente de riesgo y posibles emergencias severas.
Alerta Verde (17 provincias y el Distrito Nacional)
Las siguientes jurisdicciones permanecen en Alerta Verde, que advierte sobre la posible ocurrencia de un evento peligroso para la población:
- Valverde
- Distrito Nacional
- María Trinidad Sánchez
- Santiago
- San José de Ocoa
- Duarte
- Hato Mayor
- La Vega
- Santiago Rodríguez
- Monte Plata
- Provincia Santo Domingo
- Monte Cristi
- Sánchez Ramírez
- Peravia
- Puerto Plata
- Monseñor Nouel
- San Cristóbal
El COE también informó que descontinúa el nivel de Alerta Verde para las provincias de Espaillat y Samaná, que quedan fuera del sistema de alertas vigente.
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Recomendaciones del COE
La institución instó a la población a tomar las siguientes medidas de precaución:
- No cruzar ríos, arroyos ni cañadas con alto volumen de agua.
- Abstenerse de usar balnearios en las provincias bajo alerta.
- Los residentes en zonas de alto riesgo, especialmente cerca de cuerpos de agua, deben mantenerse atentos y tomar precauciones ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.
- Seguir las orientaciones de los organismos de protección civil: Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, Policía Nacional y cuerpos de bomberos.
- Para emergencias, el COE habilitó las líneas 809-472-0909, el 9-1-1 y el 462 de la Ogtic.
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