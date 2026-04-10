El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este viernes se estarán registrando chubascos locales durante las horas matutinas en provincias del este, sureste y suroeste, debido al acercamiento de un sistema frontal, la incidencia de una vaguada en niveles bajos y el arrastre del viento del sureste.

En horas de la tarde, se prevé un incremento de la nubosidad con aguaceros de moderados a fuertes en ocasiones, acompañados de tronadas y ráfagas de viento en varias provincias del país.

Además, el Centro Nacional de Pronósticos mantiene niveles de alerta meteorológica en varias localidades, aunque fueron descontinuadas en algunas zonas debido a la disminución de las lluvias.

Información del clima en el Gran Santo Domingo

Para el Gran Santo Domingo se esperan chubascos desde horas de la mañana, los cuales podrían intensificarse en la tarde con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento aisladas.

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Distrito Nacional: chubascos matutinos, siendo moderados a fuertes en la tarde con tronadas.

Santo Domingo Norte: condiciones similares, con incrementos nubosos en la tarde.

Santo Domingo Este: chubascos y posibles tronadas durante el día.

Santo Domingo Oeste: aguaceros locales con ráfagas de viento aisladas.

Temperaturas

Las temperaturas estarán calurosas durante el día, especialmente en zonas urbanas, debido al viento cálido del sureste.

Mínimas: entre 22 °C y 23 °C

Máximas: entre 30 °C y 32 °C

La sensación térmica será elevada, por lo que se recomienda ingerir suficientes líquidos, vestir ropa ligera y evitar la exposición prolongada al sol.

¿Dónde lloverá más hoy?

Durante la mañana, las lluvias se concentrarán principalmente en:

La Altagracia, Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia y Barahona.

En la tarde, las precipitaciones serán más intensas en:

Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, Santiago, La Vega, Monte Cristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Valverde y Puerto Plata.

Alertas meteorológicas vigentes

El Indomet mantiene nivel de ALERTA para las siguientes provincias:

La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Dajabón, Puerto Plata y Santiago Rodríguez.

Fueron descontinuadas las alertas para:

Gran Santo Domingo, San José de Ocoa y San Cristóbal.

Condiciones para el fin de semana

Para este sábado, la incidencia del sistema frontal y la vaguada provocará un aumento significativo de las lluvias en gran parte del país.

Se esperan precipitaciones desde la madrugada hacia el litoral caribeño, incluyendo Santo Domingo, San Cristóbal y San Pedro de Macorís. En la tarde, estas lluvias serán más intensas, con tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas aisladas, especialmente en provincias del Cibao.