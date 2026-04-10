El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) convocaron este viernes a una rueda de prensa de carácter urgente para las 11:00 de la mañana, en la que darán a conocer la situación meteorológica prevista para este fin de semana en el país.

La convocatoria llega en un contexto de inestabilidad climática que ya viene afectando al territorio nacional. Durante los últimos días, el COE ha mantenido múltiples provincias bajo distintos niveles de alerta por lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento asociadas a una vaguada que impacta varios niveles de la troposfera.

Las provincias de Monseñor Nouel, San José de Ocoa y San Cristóbal estuvieron entre las más afectadas en días recientes, mientras que el Distrito Nacional y más de una decena de provincias permanecieron en alerta verde por riesgo de inundaciones repentinas y crecidas de ríos.

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Las autoridades aún no han adelantado el contenido del anuncio, pero la urgencia de la convocatoria sugiere que podrían emitirse nuevas alertas o actualizarse los niveles de riesgo de cara al sábado y el domingo.

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