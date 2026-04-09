Si te preguntas "¿Cuál es la probabilidad de lluvia para Santo Domingo este viernes 10 de abril?", acá te damos la respuesta.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) sí mantiene un pronóstico de lluvia para mañana, por lo que es necesario prepararse para las precipitaciones que puedan ocurrir a lo largo del día.

Pero, ¿exactamente qué se sabe del clima en Santo Domingo?

El Indomet prevé un aumento de la inestabilidad atmosférica, con chubascos desde horas de la mañana y aguaceros moderados a fuertes en la tarde en distintas provincias del país, debido al acercamiento de un sistema frontal, la incidencia de una vaguada y el arrastre del viento del sureste.

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¿Dónde hay más probabilidad de lluvia?

Durante la mañana, se registrarán chubascos locales en provincias como La Altagracia, Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia y Barahona.

En horas de la tarde, las lluvias se intensificarán con tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, Santiago, La Vega, Monte Cristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Valverde y Puerto Plata.

El clima para el Gran Santo Domingo

En el Gran Santo Domingo se esperan chubascos matutinos que podrían tornarse moderados a fuertes con tronadas aisladas.

Distrito Nacional: cielo estrellado con ligeros incrementos nubosos.

Santo Domingo Norte: cielo estrellado con ligeros incrementos nubosos.

Santo Domingo Este: cielo estrellado con ligeros incrementos nubosos.

Santo Domingo Oeste: cielo estrellado con ligeros incrementos nubosos.

Las temperaturas continuarán calurosas, especialmente en la tarde, con máximas entre 30 °C y 32 °C y mínimas entre 22 °C y 23 °C.

La sensación térmica será elevada, sobre todo en zonas urbanas, por lo que se recomienda ingerir suficientes líquidos, vestir ropa ligera y evitar la exposición prolongada al sol. Entretanto, el organismo indicó que se han modificado los niveles de alerta meteorológica ante la disminución de las lluvias, aunque se mantiene la vigilancia en varias provincias por posibles inundaciones urbanas y crecidas de ríos y cañadas.

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