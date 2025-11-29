El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que este sábado 29 de noviembre una vaguada pre-frontal se ubicará al norte del país, para que junto a los efectos del ciclo diurno, incrementen la humedad sobre el territorio dominicano, manteniendo las condiciones favorables para que continúen ocurriendo aguaceros locales, tronadas y aisladas ráfagas de viento.
Los meteorólogos Henry Agramonte y Caridad Hernández explicaron las lluvias se registrarán en provincias de las regiones norte, noreste, llanura Oriental y la Cordillera Central, como, Samaná, La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, Santo Domingo y San Cristóbal.
Distrito Nacional: incrementos nubosos con aguaceros y tronadas.
Santo Domingo Norte: incrementos nubosos con aguaceros y tronadas.
Santo Domingo Este: medio nublado a nublado con aguaceros y tronadas.
Santo Domingo Oeste: medio nublado con aguaceros y tronadas.
Temperaturas: la mínima estará entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 30 °C y 32 °C.
Resumen: arrastre del viento del este/noreste y acercamiento de una vaguada frontal incrementará la nubosidad sobre nuestro territorio… aguaceros de moderados a fuertes en ocasiones con tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento en varias localidades del país.
El próximo domingo (Final oficial de la temporada ciclónica 2025). Una vaguada en varios niveles de la atmósfera provocará lluvias desde la madrugada, afectando, La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, Duarte, María Trinidad Sánchez, Espaillat y Puerto Plata, extendiéndose hasta las primeras horas de la mañana. En la tarde, las precipitaciones abarcarán, Monte Plata, Santo Domingo, San Cristóbal, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, San Juan, Elías Piña, Santiago Rodríguez y Dajabón. Entrada la noche, las lluvias regresarán hacia el litoral Atlántico, en forma de aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
Distrito Nacional: nubes dispersas a medio nublado, en ocasiones con chubascos aislados.
Santo Domingo Norte: medio nublado en ocasiones con lluvias distanciadas.
|PROVINCIAS
|PRONÓSTICO POR LOCALIDADES
|T. Máx. °C
|T. Mín. °C
|Santiago
|Ligeros incrementos nubosos con aguaceros y tronadas.
|31/32
|20/22
|Puerto Plata
|Medio nublado con aguaceros tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento.
|29/31
|20/22
|Duarte
|Nubes dispersas a medio nublado con aguaceros, tronadas y aisladas ráfagas de viento.
|30/32
|20/22
|Constanza
|Medio nublado con aguaceros con tronadas y aisladas ráfagas de viento.
|25/27
|12/14
|Peravia
|Nubes dispersas a medio nublado con aguaceros dispersos y tronadas.
|31/33
|22/24
|San Pedro de Macorís
|Nubes dispersas a medio nublado con aguaceros, tronadas y aisladas ráfagas de viento.
|31/33
|21/23
|La Romana
|Aumentos nubosos con aguaceros dispersos y tronados.
|31/33
|20/22
|La Vega
|Incrementos nubosos con aguaceros y tronadas.
|31/33
|21/23
|Monseñor Nouel
|Incrementos nubosos con aguaceros y tronadas.
|30/32
|20/22
|San Cristóbal
|Medio nublado con aguaceros y tronadas.
|31/33
|20/22
|Samaná
|Incrementos nubosos con aguaceros con tronadas.
|30/32
|20/22
|Monte Cristi
|Nubes dispersas a medio nublado.
|32/34
|22/24
|Azua
|Incrementos nubosos con aguaceros y tronadas aisladas.
|32/34
|20/22
|San Juan
|Medio nublado con aguaceros y tronadas aislados.
|31/33
|17/19
|Barahona
|Nubosidad dispersa.
|31/33
|21/23
|La Altagracia
|Incrementos nubosos con aguaceros y tronadas.
|31/33
|23/25
