Las lluvias continuarán este sábado a causa de una vaguada, mientras las temperaturas serán agradable, prevé el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

El sistema frontal se encuentra casi-estacionario sobre la porción central de Cuba, mientras la vaguada asociada al mismo mantiene condiciones favorables para que continúen los nublados acompañados de aguaceros fuertes en ocasiones, tronadas y posibles ráfagas de viento en varias regiones del país, dijo en organismo en una nota.

En horas de la mañana estas precipitaciones se concentrarán sobre todo en poblados próximos a la costa atlántica, mientras que durante la tarde, las precipitaciones se observarán hacia localidades en las provincias de El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Cristóbal, San Juan, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, Puerto Plata, Espaillat, El Gran Santo Domingo, entre otras áreas.

De acuerdo a Indomet, al iniciar la noche continuarán ocurriendo aguaceros dispersos en poblados de la costa norte del país, el valle del Cibao y la cordillera Central.