El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que este miércoles 1 de octubre el sistema de alta presión continuará limitando la nubosidad en gran parte del territorio dominicano.
No obstante, los meteorólogos José Medina y Eimer Bautista explicaron que una vaguada se sumará al calentamiento diurno y la interacción del viento con la orografía del terreno, para provocar aguaceros fuertes en puntos aislados, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
Estos efectos estarán presentes en provincias del noroeste, norte, la Cordillera Central y la zona fronteriza, en especial, sobre: Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde, la parte norte de San Juan y Elías Piña, entre otras provincias colindantes, durante la tarde y las primeras horas de la noche.
Actividad ciclónica en la cuenca del Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México:
- Humberto ahora es huracán categoría 2 en la escala Saffir-Simpson. Se encuentra a 440 km al oeste de Bermuda, posee vientos máximos sostenidos de 155 km/h con ráfagas superiores. Se mueve hacia el nor/noroeste a 28 km/h. Este sistema meteorológico no presenta peligro para la República Dominicana.
- La tormenta tropical Imelda se localiza a unos 270 km al norte de la isla Gran Ábaco, posee vientos de 110 km/h con ráfagas superiores. Se mueve hacia al noreste a 11 km/h. Este sistema meteorológico no presenta peligro para la República Dominicana.
En la costa atlántica, se recomienda a las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones realizar sus operaciones cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a oleaje peligroso y vientos fuertes asociados al huracán Humberto.
Distrito Nacional: nubes aisladas.
Santo Domingo Norte: nubes aisladas.
Santo Domingo Este: nubes aisladas.
Santo Domingo Oeste: nubes aisladas.
Temperaturas: la mínima estará entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 32 °C y 34 °C.
Resumen: mientras permanece un ambiente de pocas lluvias en gran parte del país, algunos aguaceros locales, posibles tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento ocurrirán hacia localidades de provincias de la Cordillera Central y el Cibao hasta las primeras horas nocturnas. Recomendaciones marítimas en la costa atlántica debido al poderoso huracán Humberto.
El jueves, se pronostica una mañana de poca nubosidad sobre el territorio nacional. La tarde, en cambio, se tornará lluviosa hacia provincias del Cibao, la Cordillera Central y la zona fronteriza, donde se pronostican aguaceros localmente moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en especial hacia Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, La Vega, San Juan y Elías Piña por la incidencia de una vaguada y los efectos locales. Estas precipitaciones irán disminuyendo al anochecer, prevaleciendo hacia el litoral atlántico noroeste y norte.
Distrito Nacional: cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos.
Santo Domingo: cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos.
|PROVINCIAS
|PRONÓSTICO POR LOCALIDADES
|T. Máx. °C
|T. Mín. °C
|Santiago
|Incrementos nubosos en la tarde con algunos aguaceros y tronadas hasta primeras horas de la noche.
|34/36
|21/23
|Puerto Plata
|Incrementos nubosos en la tarde.
|31/33
|22/24
|Duarte
|Incrementos nubosos en la tarde con algunos aguaceros y tronadas hasta primeras horas de la noche.
|32/34
|22/24
|Constanza
|Incrementos nubosos en la tarde con algunos aguaceros y tronadas hasta primeras horas de la noche.
|26/28
|13/15
|Peravia
|Incrementos nubosos en la tarde.
|31/33
|21/23
|San Pedro de Macorís
|Incrementos nubosos en la tarde.
|24/26
|21/23
|La Romana
|Incrementos nubosos en la tarde.
|31/33
|22/24
|La Vega
|Incrementos nubosos en la tarde con algunos aguaceros y tronadas hasta primeras horas de la noche.
|34/36
|21/23
|Monseñor Nouel
|Incrementos nubosos en la tarde con algunos aguaceros y tronadas hasta primeras horas de la noche.
|31/33
|21/23
|San Cristóbal
|Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros aislados.
|31/23
|21/23
|Samaná
|Incrementos nubosos en la tarde.
|32/34
|22/24
|Monte Cristi
|Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros aislados.
|33/35
|23/25
|Azua
|Incrementos nubosos en la tarde con algunos aguaceros y tronadas hasta primeras horas de la noche.
|31/33
|21/23
|San Juan
|Incrementos nubosos en la tarde con algunos aguaceros y tronadas hasta primeras horas de la noche.
|30/32
|18/20
|Barahona
|Incrementos nubosos en la mañana con chubascos aislados.
|31/33
|21/23
|La Altagracia
|Incrementos nubosos ocasionales.
|32/34
|23/25
