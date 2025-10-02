El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para este jueves 2 de octubre una mañana con cielo mayormente despejado y de poca nubosidad sobre gran parte del territorio nacional.

Sin embargo, en horas de la tarde, según los meteorólogos Julio Ordóñez y Caridad Hernández, se esperan incrementos nubosos que generarán aguaceros localmente moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia provincias del Cibao, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Las lluvias estarán presente en especial Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, La Vega, San Juan y Elías Piña. Estas precipitaciones estarán asociadas a la incidencia de la vaguada y a los efectos locales de calentamiento diurno y orografía. Al anochecer, las lluvias tenderán a disminuir.

Actividad ciclónica en la cuenca del Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México o América:

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El huracán Humberto se encuentra a 450 km al nor/noroeste de Bermuda, posee vientos máximos sostenidos de 130 km/h con ráfagas superiores. Se mueve hacia el noreste a 22 km/h. Este sistema meteorológico no presenta peligro para la República Dominicana .

se encuentra a 450 km al nor/noroeste de Bermuda, posee vientos máximos sostenidos de 130 km/h con ráfagas superiores. Se mueve hacia el noreste a 22 km/h. Este sistema meteorológico . El huracán Imelda se localiza a unos 730 km al oeste/suroeste de Bermuda, posee vientos de 150 km/h con ráfagas superiores. Se mueve hacia al este/noroeste a 31 km/h. Por su posición y desplazamiento no ofrece peligro para el país.

Debido al viento cálido del sureste, las temperaturas estarán calurosas. Tome agua, vista ropa ligera de colores claros y evite el sol por periodos prologados sin protección.

Distrito Nacional: nubes dispersas, posibles chubascos pasajeros.

Santo Domingo Norte: nubes aisladas, posibles chubascos pasajeros.

Santo Domingo Este: nubes dispersas, posibles chubascos pasajeros.

Santo Domingo Oeste: nubes dispersas posibles chubascos pasajeros.

Temperaturas: la mínima estará entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 32 °C y 34 °C.

Resumen: Alta presión producirán condiciones de buen tiempo en las horas matutinas y escasas lluvias… Ambas costas se presentan normales… En la tarde, la vaguada producirá aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia el interior del país… Los Huracanes Humberto e Imelda no representan peligro para RD.

Para el viernes, en las horas matutinas se observaban pocas nubes y se aproximará a la parte norte un sistema frontal, se espera, que en la tarde y primeras horas de la noche vuelvan a producirse aguaceros locales moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia el norte, nordeste, valle del Cibao, la Cordillera Central y la zona fronteriza, junto a los efectos locales. El resto permanecerá con incrementos nubosos ocasionales y pocas lluvias las regiones suroeste y sureste.

Distrito Nacional: cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos.

Santo Domingo: cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos.

PROVINCIAS PRONÓSTICO POR LOCALIDADES T. Máx. °C T. Mín. °C Santiago Nubes dispersas y posibles neblinas. En la tarde, nublados con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 34/36 21/23 Puerto Plata Nubes dispersas en horas de la mañana. Tarde medio nublada en ocasiones. 31/33 22/24 Duarte Nubes dispersas en horas matutinas. Tarde con incrementos nubosos, aguaceros dispersos. 32/34 22/24 Constanza Escasas nubes en horas matutinas y posible neblina. Nublada la tarde con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. 26/28 13/15 Peravia Nubes dispersas en la mañana. Tarde parcialmente nublada. 31/33 21/23 San Pedro de Macorís Nubes dispersas en horas matutinas. Medio nublado en la tarde, chubascos dispersos. 24/26 21/23 La Romana Nubes dispersas en la mañana. Chubascos dispersos en la tarde. 31/33 22/24 La Vega Nubes dispersas y posible neblina. Mayormente nublado en la tarde con aguaceros y tronadas. 34/36 21/23 Monseñor Nouel Nubes dispersas en la mañana y posible neblina. Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros y tronadas. 31/33 21/23 San Cristóbal Nubes aisladas en la mañana. Medio nublado en la tarde, con chubascos dispersos. 31/23 21/23 Samaná Escasas nubes en la mañana. Tarde con aislados incrementos nubosos sin descartar chubascos. 32/34 22/24 Monte Cristi Nubes dispersas en la mañana. Medio nublado en la tarde, aguaceros aislados y posibles tronadas. 33/35 23/25 Azua Nubes dispersas en la mañana. Tarde nublada en ocasiones, aguaceros y tronadas en la zona de montaña. 31/33 21/23 San Juan Escasas nubes en la mañana. Tarde nublada con aguaceros y tronadas. 30/32 18/20 Barahona Despejado en ocasiones en la mañana. Tarde Soleada o de nubes dispersas. 31/33 21/23 La Altagracia Nubes dispersas en la mañana. Chubascos pasajeros en la tarde. 32/34 23/25

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más