El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para este jueves 2 de octubre una mañana con cielo mayormente despejado y de poca nubosidad sobre gran parte del territorio nacional.
Sin embargo, en horas de la tarde, según los meteorólogos Julio Ordóñez y Caridad Hernández, se esperan incrementos nubosos que generarán aguaceros localmente moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia provincias del Cibao, la Cordillera Central y la zona fronteriza.
Las lluvias estarán presente en especial Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, La Vega, San Juan y Elías Piña. Estas precipitaciones estarán asociadas a la incidencia de la vaguada y a los efectos locales de calentamiento diurno y orografía. Al anochecer, las lluvias tenderán a disminuir.
Actividad ciclónica en la cuenca del Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México o América:
- El huracán Humberto se encuentra a 450 km al nor/noroeste de Bermuda, posee vientos máximos sostenidos de 130 km/h con ráfagas superiores. Se mueve hacia el noreste a 22 km/h. Este sistema meteorológico no presenta peligro para la República Dominicana.
- El huracán Imelda se localiza a unos 730 km al oeste/suroeste de Bermuda, posee vientos de 150 km/h con ráfagas superiores. Se mueve hacia al este/noroeste a 31 km/h. Por su posición y desplazamiento no ofrece peligro para el país.
Debido al viento cálido del sureste, las temperaturas estarán calurosas. Tome agua, vista ropa ligera de colores claros y evite el sol por periodos prologados sin protección.
Distrito Nacional: nubes dispersas, posibles chubascos pasajeros.
Santo Domingo Norte: nubes aisladas, posibles chubascos pasajeros.
Santo Domingo Este: nubes dispersas, posibles chubascos pasajeros.
Santo Domingo Oeste: nubes dispersas posibles chubascos pasajeros.
Temperaturas: la mínima estará entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 32 °C y 34 °C.
Resumen: Alta presión producirán condiciones de buen tiempo en las horas matutinas y escasas lluvias… Ambas costas se presentan normales… En la tarde, la vaguada producirá aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia el interior del país… Los Huracanes Humberto e Imelda no representan peligro para RD.
Para el viernes, en las horas matutinas se observaban pocas nubes y se aproximará a la parte norte un sistema frontal, se espera, que en la tarde y primeras horas de la noche vuelvan a producirse aguaceros locales moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia el norte, nordeste, valle del Cibao, la Cordillera Central y la zona fronteriza, junto a los efectos locales. El resto permanecerá con incrementos nubosos ocasionales y pocas lluvias las regiones suroeste y sureste.
Distrito Nacional: cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos.
Santo Domingo: cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos.
|PROVINCIAS
|PRONÓSTICO POR LOCALIDADES
|T. Máx. °C
|T. Mín. °C
|Santiago
|Nubes dispersas y posibles neblinas. En la tarde, nublados con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
|34/36
|21/23
|Puerto Plata
|Nubes dispersas en horas de la mañana. Tarde medio nublada en ocasiones.
|31/33
|22/24
|Duarte
|Nubes dispersas en horas matutinas. Tarde con incrementos nubosos, aguaceros dispersos.
|32/34
|22/24
|Constanza
|Escasas nubes en horas matutinas y posible neblina. Nublada la tarde con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento.
|26/28
|13/15
|Peravia
|Nubes dispersas en la mañana. Tarde parcialmente nublada.
|31/33
|21/23
|San Pedro de Macorís
|Nubes dispersas en horas matutinas. Medio nublado en la tarde, chubascos dispersos.
|24/26
|21/23
|La Romana
|Nubes dispersas en la mañana. Chubascos dispersos en la tarde.
|31/33
|22/24
|La Vega
|Nubes dispersas y posible neblina. Mayormente nublado en la tarde con aguaceros y tronadas.
|34/36
|21/23
|Monseñor Nouel
|Nubes dispersas en la mañana y posible neblina. Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros y tronadas.
|31/33
|21/23
|San Cristóbal
|Nubes aisladas en la mañana. Medio nublado en la tarde, con chubascos dispersos.
|31/23
|21/23
|Samaná
|Escasas nubes en la mañana. Tarde con aislados incrementos nubosos sin descartar chubascos.
|32/34
|22/24
|Monte Cristi
|Nubes dispersas en la mañana. Medio nublado en la tarde, aguaceros aislados y posibles tronadas.
|33/35
|23/25
|Azua
|Nubes dispersas en la mañana. Tarde nublada en ocasiones, aguaceros y tronadas en la zona de montaña.
|31/33
|21/23
|San Juan
|Escasas nubes en la mañana. Tarde nublada con aguaceros y tronadas.
|30/32
|18/20
|Barahona
|Despejado en ocasiones en la mañana. Tarde Soleada o de nubes dispersas.
|31/33
|21/23
|La Altagracia
|Nubes dispersas en la mañana. Chubascos pasajeros en la tarde.
|32/34
|23/25
