El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que para este viernes 3 de octubre estará presente un patrón similar al día anterior, donde predominará, en todo el país, un ambiente soleado y opaco de aspecto grisáceo, por la incursión de las partículas de polvo del Sahara.
Asimismo, los meteorólogos Cristopher Florián y David Chacón pronosticaron que para la tarde, volverán a generarse aguaceros locales con tronadas y ocasionales ráfagas de viento, en La Vega, Azua, San Juan, Elías Piña y Santiago Rodríguez, debido a la incidencia de la vaguada.
Actividad ciclónica en la cuenca del Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México o América:
- El huracán Imelda se localiza a unos 435 km al oeste/suroeste de Bermuda, posee vientos de 155 km/h con ráfagas superiores. Se mueve hacia al este/noroeste a 31 km/h. Por su posición y desplazamiento no ofrece peligro para el país.
- Informamos sobre un área de baja presión en las cercanías de Bahamas por la parte noroeste, posee baja probabilidad (10 %) para desarrollarse como ciclón tropical en las próximas 48 y siete días. También informamos sobre una onda tropical que estará saliendo de las costas occidentales de África, posee a siete días 20 % de probabilidad para desarrollarse como ciclón tropical.
Debido al viento cálido de dirección sureste, las temperaturas seguirán calurosas. En consecuencia, sugerimos tomar suficiente agua, vestir ropas ligeras, de colores claros y evitar la exposición al sol por periodos prologados sin protección, principalmente desde las 11:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.
Distrito Nacional: cielo principalmente soleado con algunos incrementos nubosos.
Santo Domingo Norte: cielo principalmente soleado con algunos incrementos nubosos.
Santo Domingo Este: cielo principalmente soleado con algunos incrementos nubosos.
Santo Domingo Oeste: cielo principalmente soleado con algunos incrementos nubosos.
Temperaturas: la mínima estará entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 32 °C y 34 °C.
Resumen: durante las horas matutinas, cielo soleado y de aspecto grisáceo en la República Dominicana. Mientas que en la tarde, se producirán aguaceros locales con tronadas y aisladas ráfagas de viento, debido a la incidencia de una vaguada en los niveles altos de la troposfera. Temperaturas calurosas y recomendaciones en la costa atlántica.
Para el sábado, no se esperan cambios importantes, seguiremos con un cielo soleado y ligeramente gris, por las partículas del polvo proveniente del Sahara. En la tarde, ocurrirán al interior del país, algunos aguaceros locales con tronadas y posibles ráfagas de viento, en Monte Cristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, San Juan, Elías Piña, entre otras provincias aledañas.
Distrito Nacional: cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos.
Santo Domingo: cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos.
|PROVINCIAS
|PRONÓSTICO POR LOCALIDADES
|T. Máx. °C
|T. Mín. °C
|Santiago
|Cielo mayormente soleado y grisáceo en horas matutinas. Aguaceros locales con tronadas, para la tarde.
|34/36
|21/23
|Puerto Plata
|Cielo mayormente soleado y grisáceo.
|31/33
|22/24
|Duarte
|Cielo mayormente soleado y grisáceo.
|32/34
|22/24
|Constanza
|Cielo mayormente soleado y grisáceo en horas matutinas. Aguaceros locales con tronadas, para la tarde.
|26/28
|13/15
|Peravia
|Cielo mayormente soleado y grisáceo.
|31/33
|21/23
|San Pedro de Macorís
|Cielo mayormente soleado y grisáceo.
|33/26
|21/23
|La Romana
|Cielo mayormente soleado y grisáceo.
|31/33
|22/24
|La Vega
|Cielo mayormente soleado y grisáceo en horas matutinas. Aguaceros locales con tronadas, para la tarde.
|34/36
|21/23
|Monseñor Nouel
|Cielo mayormente soleado y grisáceo en horas matutinas. Aguaceros locales con tronadas, para la tarde.
|31/33
|21/23
|San Cristóbal
|Cielo mayormente soleado y grisáceo.
|31/23
|21/23
|Samaná
|Cielo mayormente soleado y grisáceo.
|32/34
|22/24
|Monte Cristi
|Cielo mayormente soleado y grisáceo.
|33/35
|23/25
|Azua
|Cielo mayormente soleado y grisáceo en horas matutinas. Aguaceros locales con tronadas, para la tarde.
|31/33
|21/23
|San Juan
|Cielo mayormente soleado y grisáceo en horas matutinas. Aguaceros locales con tronadas, para la tarde.
|30/32
|18/20
|Barahona
|Cielo mayormente soleado y grisáceo.
|31/33
|21/23
|La Altagracia
|Cielo mayormente soleado y grisáceo.
|32/34
|23/25
