El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que para este viernes 3 de octubre estará presente un patrón similar al día anterior, donde predominará, en todo el país, un ambiente soleado y opaco de aspecto grisáceo, por la incursión de las partículas de polvo del Sahara.

Asimismo, los meteorólogos Cristopher Florián y David Chacón pronosticaron que para la tarde, volverán a generarse aguaceros locales con tronadas y ocasionales ráfagas de viento, en La Vega, Azua, San Juan, Elías Piña y Santiago Rodríguez, debido a la incidencia de la vaguada.

Actividad ciclónica en la cuenca del Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México o América:

El huracán Imelda se localiza a unos 435 km al oeste/suroeste de Bermuda, posee vientos de 155 km/h con ráfagas superiores. Se mueve hacia al este/noroeste a 31 km/h. Por su posición y desplazamiento no ofrece peligro para el país.

Informamos sobre un área de baja presión en las cercanías de Bahamas por la parte noroeste, posee baja probabilidad (10 %) para desarrollarse como ciclón tropical en las próximas 48 y siete días. También informamos sobre una onda tropical que estará saliendo de las costas occidentales de África, posee a siete días 20 % de probabilidad para desarrollarse como ciclón tropical.

Debido al viento cálido de dirección sureste, las temperaturas seguirán calurosas. En consecuencia, sugerimos tomar suficiente agua, vestir ropas ligeras, de colores claros y evitar la exposición al sol por periodos prologados sin protección, principalmente desde las 11:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Distrito Nacional: cielo principalmente soleado con algunos incrementos nubosos.

Santo Domingo Norte: cielo principalmente soleado con algunos incrementos nubosos.

Santo Domingo Este: cielo principalmente soleado con algunos incrementos nubosos.

Santo Domingo Oeste: cielo principalmente soleado con algunos incrementos nubosos.

Temperaturas: la mínima estará entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 32 °C y 34 °C.

Resumen: durante las horas matutinas, cielo soleado y de aspecto grisáceo en la República Dominicana. Mientas que en la tarde, se producirán aguaceros locales con tronadas y aisladas ráfagas de viento, debido a la incidencia de una vaguada en los niveles altos de la troposfera. Temperaturas calurosas y recomendaciones en la costa atlántica.

Para el sábado, no se esperan cambios importantes, seguiremos con un cielo soleado y ligeramente gris, por las partículas del polvo proveniente del Sahara. En la tarde, ocurrirán al interior del país, algunos aguaceros locales con tronadas y posibles ráfagas de viento, en Monte Cristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, San Juan, Elías Piña, entre otras provincias aledañas.

Distrito Nacional: cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos.

Santo Domingo: cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos.

PROVINCIAS PRONÓSTICO POR LOCALIDADES T. Máx. °C T. Mín. °C Santiago Cielo mayormente soleado y grisáceo en horas matutinas. Aguaceros locales con tronadas, para la tarde. 34/36 21/23 Puerto Plata Cielo mayormente soleado y grisáceo. 31/33 22/24 Duarte Cielo mayormente soleado y grisáceo. 32/34 22/24 Constanza Cielo mayormente soleado y grisáceo en horas matutinas. Aguaceros locales con tronadas, para la tarde. 26/28 13/15 Peravia Cielo mayormente soleado y grisáceo. 31/33 21/23 San Pedro de Macorís Cielo mayormente soleado y grisáceo. 33/26 21/23 La Romana Cielo mayormente soleado y grisáceo. 31/33 22/24 La Vega Cielo mayormente soleado y grisáceo en horas matutinas. Aguaceros locales con tronadas, para la tarde. 34/36 21/23 Monseñor Nouel Cielo mayormente soleado y grisáceo en horas matutinas. Aguaceros locales con tronadas, para la tarde. 31/33 21/23 San Cristóbal Cielo mayormente soleado y grisáceo. 31/23 21/23 Samaná Cielo mayormente soleado y grisáceo. 32/34 22/24 Monte Cristi Cielo mayormente soleado y grisáceo. 33/35 23/25 Azua Cielo mayormente soleado y grisáceo en horas matutinas. Aguaceros locales con tronadas, para la tarde. 31/33 21/23 San Juan Cielo mayormente soleado y grisáceo en horas matutinas. Aguaceros locales con tronadas, para la tarde. 30/32 18/20 Barahona Cielo mayormente soleado y grisáceo. 31/33 21/23 La Altagracia Cielo mayormente soleado y grisáceo. 32/34 23/25

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más