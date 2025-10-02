¿Por qué ordenaron retirar la escultura Atabey en Sosúa?

El Consejo de Regidores de Sosúa, provincia de Puerto Plata, aprobó a unanimidad retirar la estatua de Atabey colocada desde marzo de 2023, el fondo marino de la playa de esa zona como atractivo turístico y recuperación de los corales.

El retiro fue una propuesta del sacerdote Johnny Espinal Castillo y del pastor, Sebero Cordero Capellán, presidente de la Federación de Pastores.

La escultura de Atabey, de unos 16 pies de altura, representa la diosa taina del agua y la fertilidad, por lo que los religiosos consideran que es una imagen para idolatría de dioses falsos.

Atabey que fue instalada por la Fundación Maguá y de Global Coralition, es considerada un atractivo turístico, que contribuye a la recuperación de los corales en la bahía de Sosúa, afectada por la contaminación de años.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La resolución ha generado diversas opiniones a favor y en contra.

Fundación Maguá llama al diálogo

La Fundación Ecológica Maguá, en un comunicado, dijo que la escultura tiene un alcance ecológico y turístico, que atare a un segmento importante de los viajeros que hacen buceo y snorkling.

Llamó a fomentar el diálogo constructivo entre todos los actores sociales del municipio de Sosúa.

"Reconocemos el rol del Consejo de Regidores en la aprobación de ordenanzas municipales y valoramos que los mismos se preocupen por las actividades que se desarrollan en este municipio, en procura del desarrollo al que todos anhelamos", indicó

Dijo que está en proceso de dialogo con los miembros del consejo para compartir la relevancia ambiental, artística y educativa de la obra.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más