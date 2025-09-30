El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que este martes 30 de septiembre se espera que continúen condiciones de buen tiempo, predominando un ambiente mayormente soleado, con ligeros incrementos nubosos en casi todo el país, por el escaso contenido de humedad.

No obstante, los meteorólogos Cristopher Florián y David Chacón indicaron que se generarán algunos chubascos locales con tronadas aisladas, debido a los efectos locales (calentamiento diurno y orográfico), más el arrastre del viento del sureste, dicha actividad se prevén en algunos sectores de La Vega, Santiago, Elías Piña, Peravia y San José de Ocoa, principalmente en horas de la tarde.

Se mantienen los niveles de alertas meteorológicos en varias provincias, ante el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra, tal y como se observa a continuación:

NIVELES DE ALERTAS Y AVISOS METEOROLÓGICOS ALERTAS AVISOS DESCONTINUADAS Santiago Dajabón TOTAL: 2 TOTAL: 0 TOTAL:0

Actividad ciclónica en la cuenca del Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México:

Humberto es huracán categoría 4 en la escala Saffir-Simpson. Se encuentra a 600 km al sur/suroeste de Bermuda y posee vientos máximos sostenidos de 215 km/h con ráfagas superiores. Se mueve hacia el noroeste a 22 km/h. Este sistema meteorológico, no presenta peligro para la República Dominicana.

Se formó la tormenta tropical Imelda, se localiza a unos 100 km al sur de la isla Gran Ábaco, posee vientos de 75 km/h con ráfagas superiores. Se mueve hacia al norte a 13 km/h. Debido a su posición geográfica A pesar, de que este sistema meteorológico está lejos del territorio dominicano, seguimos monitoreando a su desplazamiento y desarrollo.

Distrito Nacional: cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos.

Santo Domingo Norte: cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos.

Santo Domingo Este: cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos.

Santo Domingo Oeste: cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos.

Temperaturas: la mínima estará entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 29°C y 31 °C.

Resumen: condiciones de buen tiempo sobre el país, debido a una masa de aire con menor contenido de humedad, por lo que predominará un ambiente soleado y poco nuboso. Por otro lado, debido al poderoso huracán Humberto, existen recomendaciones marítimas en la costa atlántica. Temperaturas calurosas.

Para el miércoles primero de octubre, una vaguada en los medios y bajo de la troposfera, estará favoreciendo la ocurrencia de aguaceros locales con tronadas, sobre provincias cercanas a montañas, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Dajabón, entre otras, especialmente en horas de la tarde. Mientras que para el resto del país, seguirá observándose un cielo mayormente soleado con escasas precipitaciones.

Distrito Nacional: cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos.

Santo Domingo: cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos.

PROVINCIAS PRONÓSTICO POR LOCALIDADES T. Máx. °C T. Mín. °C Santiago Algunos incrementos nubosos con chubascos aislados y posibles tronadas. 29/31 21/23 Puerto Plata Cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos. 30/32 23/25 Duarte Cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos. 29/31 23/25 Constanza Algunos incrementos nubosos con chubascos aislados y posibles tronadas. 26/28 13/15 Peravia Cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos. 30/32 22/24 San Pedro de Macorís Algunos incrementos nubosos con chubascos aislados y posibles tronadas. 24/26 21/23 La Romana Algunos incrementos nubosos con chubascos aislados y posibles tronadas. 31/33 21/23 La Vega Algunos incrementos nubosos con chubascos aislados y posibles tronadas. 29/31 20/22 Monseñor Nouel Cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos. 28/30 21/23 San Cristóbal Cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos. 27/29 21/23 Samaná Cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos. 27/29 22/24 Monte Cristi Cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos. 33/35 23/25 Azua Cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos. 26/28 21/23 San Juan Cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos. 28/30 18/20 Barahona Cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos. 28/30 21/23 La Altagracia Algunos incrementos nubosos con chubascos aislados y posibles tronadas. 30/32 23/25

