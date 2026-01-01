El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) prevé para este jueves la continuación de lluvias en varias provincias del país a causa de una vaguada vinculada a un sistema frontal localizado casi estacionario en la porción más oriental de Cuba.

El departamento indicó que se esperan lluvias y tormentas eléctricas aisladas sobre poblados de provincias como Santo Domingo, La Altagracia, La Romana, Peravia, San Pedro de Macorís, Hato Mayor y Monte Plata.

Además, se verán afectadas las provincias de Sánchez Ramírez, Samaná, El Seibo, María Trinidad Sánchez, San Cristóbal, Peravia, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Barahona, Pedernales y el Distrito Nacional.

Al caer la tarde estos aguaceros se intensificarán y se extenderán hasta las provincias de Santiago, La Vega, Puerto Plata, Espaillat, Santiago Rodríguez, Valverde, San Juan y Elías Piña.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 28 y 30 grados Celsius y las mínimas entre los 19 y 21 grados.