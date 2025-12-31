El Gran Santo Domingo fue colocado este miércoles en alerta amarilla, luego de que el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevara el nivel de vigilancia que hasta ayer se mantenía en verde, debido al deterioro de las condiciones del tiempo provocado por una vaguada asociada a un sistema frontal.

De acuerdo con el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), la incidencia de este fenómeno está generando nublados frecuentes, aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, con potencial de provocar inundaciones urbanas, especialmente en sectores vulnerables del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.

El COE explicó que las precipitaciones se intensificarán durante el transcurso del día y en horas de la noche, lo que motivó la ampliación del nivel de alerta, conforme a lo establecido en la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos.

En ese sentido, las provincias en alerta amarilla son

Distrito Nacional, Santo Domingo, San Cristóbal y San Pedro de Macorís

En alerta verde permanecen Duarte, Samaná, María Trinidad Sánchez, La Roman y La Altagracia

Las autoridades recordaron que la alerta amarilla se declara cuando existe una tendencia ascendente del evento, con riesgo inminente de situaciones severas, mientras que la alerta verde corresponde a una fase preventiva.