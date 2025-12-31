El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, para este miércoles de fin de año y el inicio del Año Nuevo, se pronostican aguaceros en varias regiones del país, como resultado de la incidencia de una vaguada asociada a un sistema frontal, así como de un incremento en los valores de humedad sobre el territorio nacional.

La institución explicó que, desde las horas matutinas, se prevén incrementos significativos en la nubosidad, los cuales generarán chubascos moderados en localidades de la costa caribeña, entre ellas el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, San Cristóbal y Peravia.

Asimismo, indicó que, en el transcurso del día, estas precipitaciones se intensificarán, convirtiéndose en aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente sobre las provincias de La Romana, La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Samaná, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, San José de Ocoa, Barahona y Pedernales.

El organismo señaló que las lluvias continuarán durante la noche, con posibilidad de provocar inundaciones urbanas, especialmente en zonas vulnerables. En ese sentido, el Indomet informó que su Centro Nacional de Pronósticos mantiene bajo alerta meteorológica al Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, La Romana y La Altagracia.

En cuanto a las temperaturas, la entidad destacó que se mantendrán frescas y agradables, tornándose más frías en zonas montañosas y en los valles del interior del país, donde podrían presentarse densas nieblas y neblinas.

