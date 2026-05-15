Grand Sirenis Punta Cana se sumó a la celebración de La Hora del Planeta con una jornada de acciones orientadas a la protección del entorno y la concienciación ambiental, integrando a colaboradores y huéspedes en una experiencia participativa.

Como parte de las actividades, el resort desarrolló una jornada de limpieza de playa en la zona de Uvero Alto, reforzando su compromiso con la conservación de los ecosistemas marino-costeros y la protección de la biodiversidad local.

La iniciativa forma parte del programa Sirenis Sostenible, mediante el cual el resort impulsa prácticas responsables orientadas a reducir el impacto ambiental de sus operaciones y promover una cultura de sostenibilidad.

“La Hora del Planeta representa una oportunidad para traducir nuestros compromisos en acciones concretas. En Grand Sirenis integramos la sostenibilidad en nuestra operación diaria, involucrando activamente a nuestro equipo y a nuestros huéspedes en la construcción de un modelo de turismo responsable”, destacó Carlos Batani, director de Operaciones de Grand Sirenis Punta Cana.

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Grand Sirenis Punta Cana realizó un apagado simbólico de luces en su plaza principal, invitando a los huéspedes a sumarse apagando fuentes de energía durante una hora, en línea con el mensaje global de la iniciativa.

Estas iniciativas forman parte de una estrategia más amplia orientada reducir la huella ambiental del resort, promover el uso eficiente de los recursos, fortalecer la relación con el entorno y las comunidades e impulsar prácticas sostenibles en toda la operación.

A través de este tipo de acciones, Grand Sirenis Punta Cana continúa consolidando su posicionamiento como un operador comprometido con la sostenibilidad y con el desarrollo responsable del turismo en República Dominicana.

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