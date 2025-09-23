El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que este martes 23 de septiembre durante la mañana, algunos chubascos se esperan hacia provincias del sureste.

En la tarde, según explicaron los meteorólogos Juan C. De La Rosa e Ivanna Tiburcio, la interacción del viento con la orografía, el apoyo leve de una vaguada en niveles medios de la troposfera y los efectos locales intensificarán estas precipitaciones como aguaceros locales, de moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Los efectos se sentirán en las provincias de la Cordillera Central, el noroeste y la zona fronteriza, especialmente sobre Monte Plata, Monseñor Nouel, Azua norte, Santiago sur, Elías Piña, San Juan y Dajabón. Las provincias restantes tendrán cielo de nubes aisladas a dispersas con incrementos ocasionales.

Debido al riesgo de inundaciones urbanas, se mantienen los niveles de alerta meteorológica para las siguientes provincias:

NIVELES DE ALERTAS METEOROLÓGICAS ALERTAS AVISOS DESCONTINUADAS Santiago Dajabón Santiago Rodríguez La Vega Elías Piña TOTAL: 4 TOTAL: 1 TOTAL: 0

Actividad ciclónica en la cuenca del Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México:

El huracán Gabrielle se localiza a unos 335 kilómetros al sureste de las islas Bermudas. Se mueve hacia el nor/noroeste a unos 17 km/h. Sus vientos máximos sostenidos se mantienen en unos 150 km/h con ráfagas más fuertes en su entorno.

Informamos de una onda tropical que se ubica bien al oeste de las islas de Cabo Verde, en el Atlántico tropical central. La misma está produciendo aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas y posee una probabilidad de desarrollo ciclónico de 60 % para los próximos 7 días.

También vigilamos una onda tropical al este de las Antillas Menores. Esta tiene un 10 % de probabilidad de desarrollo ciclónico durante los próximos 2 días, mientras que a 7 días, 30 %.

Debido a las posiciones geográficas y trayectorias previstas, damos seguimiento continuo a estos sistemas meteorológicos.

Distrito Nacional: incrementos nubosos matutinos con chubascos aislados. Luego, mayormente soleado.

Santo Domingo Norte: incrementos nubosos matutinos con chubascos aislados. En la tarde, nublado hacia el norte con aguaceros locales, tronadas distanciadas y ráfagas de viento.

Santo Domingo Este: incrementos nubosos matutinos con chubascos muy aislados. En la tarde, nublado hacia el norte con aguaceros locales, tronadas distanciadas y ráfagas de viento.

Santo Domingo Oeste: incrementos nubosos matutinos con chubascos aislados. En la tarde, nublado hacia el norte con aguaceros locales, tronadas distanciadas y ráfagas de viento.

Temperaturas: la mínima estará entre 23 °C y 25 °C y la máxima entre 33 °C y 35 °C.

Resumen: aguaceros locales, de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia provincias del sureste, la Cordillera Central, el noroeste y la zona fronteriza… alertas y avisos meteorológicos vigentes… Temperaturas calurosas.

El miércoles, el acercamiento de una activa onda tropical y la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera estarán generando chubascos dispersos desde horas matutinas hacia el sureste, incluyendo sectores de Santo Domingo, que en horas vespertinas se intensificarán como aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento y se trasladarán hacia otras provincias de la Cordillera Central, el noreste, noroeste y la zona fronteriza.

Distrito Nacional: incrementos nubosos ocasionales con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la tarde.

Santo Domingo: incrementos nubosos ocasionales con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la tarde.

PROVINCIAS PRONÓSTICO POR LOCALIDADES T. Máx. °C T. Mín. °C Santiago Episodios de neblina o niebla matutina. En la tarde, especialmente hacia el sur, aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 34/36 21/23 Puerto Plata Nubes aisladas a dispersas. Al final de la tarde, incrementos nubosos con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 32/34 23/25 Duarte Incrementos nubosos alrededor del mediodía con chubascos aislados. 33/35 23/25 Constanza En la tarde, incrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 26/28 13/15 Peravia Nubes aisladas a dispersas con chubascos matutinos aislados. Luego, nubes aisladas a dispersas con intervalos despejados. 33/35 24/26 San Pedro de Macorís Incrementos nubosos desde alrededor del mediodía con chubascos, tronadas distanciadas y ráfagas de viento. 32/34 21/23 La Romana Incrementos nubosos desde alrededor del mediodía con chubascos, tronadas distanciadas y ráfagas de viento. 32/34 22/24 La Vega En la tarde, especialmente hacia el sur, incrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 32/34 20/22 Monseñor Nouel En la tarde, incrementos nubosos con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 32/34 23/25 San Cristóbal Incrementos nubosos en la tarde con chubascos dispersos, intensificándose con tormentas eléctricas y ráfagas de viento al atardecer. 32/34 21/23 Samaná Incrementos nubosos con chubascos aislados. 32/34 22/24 Monte Cristi Al final de la tarde, incrementos nubosos con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 34/36 23/25 Azua En la tarde, especialmente hacia el norte, incrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 32/34 22/24 San Juan En la tarde, especialmente hacia el norte, incrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 32/34 19/21 Barahona Mayormente despejado. 32/34 23/25 La Altagracia Chubascos matutinos aislados. Luego, nubes aisladas a dispersas, incrementándose al anochecer con chubascos dispersos. 32/34 23/25

