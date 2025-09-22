Militares del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa) destacados en el parque Nacional de Los Haitises enfrentan acusaciones de extorsión contra trabajadores haitianos indocumentados. Según denuncias de agricultores de la comunidad de Los Limones, ubicada en Sabana Grande de Boyá, provincia Monte Plata, los militares supuestamente exigen dinero en efectivo, teléfonos móviles y otras pertenencias a los extranjeros a cambio de no proceder con su deportación.

Se informó que algunos miembros de las fuerzas militares de la entidad, presuntamente se hacen pasar por agentes de la Dirección General de Migración y llevan a cabo operativos para detener a ciudadanos haitianos que trabajan en fincas agrícolas. Señalan que los detenidos permanecen bajo custodia durante largos periodos y posteriormente son liberados a cambio de dinero y pertenencias.

La Dirección General de Migración ha puesto en marcha una investigación con el fin de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades en caso de que se confirmen las denuncias, dijo un funcionario de la institución a periodista de Acento.

Un productor agrícola de la región, quien prefirió permanecer en el anonimato por motivos de seguridad, describió un incidente reciente con integrantes del Senpa. De acuerdo con su declaración, dichos miembros habrían detenido a cinco trabajadores haitianos bajo su empleo, incautando sus pertenencias, incluidas herramientas laborales y efectivo; los extranjeros estuvieron bajo custodia militar durante varias horas antes de ser liberados, indicó.

La extorsión constituye un delito penal que, en caso de ser comprobado, puede acarrear sanciones como prisión y multas para quienes resulten responsables, según expertos consultados.

Los residentes de Los Limones, en Sabana Grande de Boyá, solicitan a las autoridades de Migración que efectúen una investigación exhaustiva respecto a la denuncia planteada. Expresan que no se oponen a que las autoridades competentes ejecuten operativos contra la migración ilegal, siempre y cuando estos procedimientos se lleven a cabo conforme a la ley y sin incurrir en actos de extorsión.