La tormenta tropical Gabrielle se convirtió este domingo en el segundo huracán de la temporada ciclónica 2025, con vientos sostenidos de 120 km/h y ráfagas superiores.

El fenómeno se localiza a unos 1,270 kilómetros al noreste de Samaná, República Dominicana, moviéndose en el Atlántico norte, distante del Caribe.

Gabrielle encontrará condiciones favorables para intensificarse y podría alcanzar categoría 3 el próximo martes.

Se vigilan, además, dos disturbios atmosféricos con potencial de desarrollo en el Atlántico.

El primero corresponde a la activa onda tropical 39, ubicada en el Atlántico oriental, que podría convertirse en depresión tropical en los próximos días.

El segundo disturbio es la onda tropical 38, que ha mostrado desarrollo nuboso significativo y se desplaza hacia las Antillas Menores, con posible acercamiento a República Dominicana entre jueves y viernes.

