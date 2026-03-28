Aguaceros, tronadas y ráfagas de viento marcarán este sábado, mientras el domingo traerá una leve mejoría, aunque no se descartan chubascos en la tarde.

La presencia de una vaguada sobre el territorio nacional seguirá generando este sábado 28 de marzo un ambiente inestable, con incrementos nubosos que darán lugar a aguaceros dispersos, en ocasiones moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintas regiones del país, especialmente en horas de la tarde, según el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Para hoy, estas precipitaciones afectarán principalmente el noreste, la Cordillera Central, la zona fronteriza y el litoral caribeño, incluyendo el Gran Santo Domingo, donde se prevén aguaceros locales con posibles tronadas y ráfagas de viento.

El organismo mantiene 16 provincias bajo alerta y aviso meteorológico ante el riesgo de inundaciones urbanas y crecidas de ríos, arroyos y cañadas, en un escenario que se ha mantenido durante los últimos días debido a la combinación de la vaguada, el viento del este/noreste y los efectos locales.

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Las temperaturas continuarán calurosas durante el día, con máximas entre 28 °C y 31 °C, mientras que en la noche y madrugada serán más agradables, especialmente en zonas montañosas y valles interiores, donde podrían presentarse neblinas.

Para mañana domingo 29 de marzo, se espera una ligera disminución de las lluvias, debido a una reducción en la humedad. Sin embargo, en horas de la tarde se mantendrán algunos aguaceros dispersos con tronadas aisladas y ráfagas de viento, principalmente en provincias como Santo Domingo, Monte Plata, La Vega, Santiago, San Juan, Azua y Baoruco.

En el Gran Santo Domingo, el pronóstico indica un cielo medio nublado en la tarde, con aguaceros locales y posibles tronadas, aunque menos intensos que los registrados el día anterior.

En resumen, el país seguirá bajo la influencia de condiciones inestables este sábado, con lluvias más frecuentes e intensas, mientras que el domingo marcará una transición hacia un patrón ligeramente más seco, pero aún con episodios de precipitación en horas vespertinas.

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