El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que la tarde y noche de este viernes en Santiago de los Caballeros se registrará un ligero incremento nuboso con aguaceros dispersos y posibles tronadas, debido a la incidencia de una débil vaguada y el viento cálido del este/sureste.
Las temperaturas en Santiago de los Caballeros continuarán bastante calurosas, con máximas entre 33 y 35 grados Celsius y mínimas entre 20 y 22 grados.
Por el clima en Santiago de los Caballeros, el organismo recomendó a la población ingerir suficientes líquidos, utilizar ropa ligera y de colores claros, así como evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. También advirtió que niños y envejecientes son más vulnerables ante las altas temperaturas.
Para el fin de semana, el Indomet prevé un aumento de la humedad e inestabilidad sobre gran parte del país, lo que podría generar aguaceros moderados, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en zonas del Cibao y la Cordillera Central.
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