El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantuvo este jueves los niveles de alerta ante el riesgo de inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra, en medio de un panorama de lluvias asociado a un sistema frontal casi estacionario y al viento del noreste, según reportes de Indomet e Indrhi.
Provincias en alerta roja, amarilla y verde
De acuerdo con el Informe de Situación No. 7 (preliminar) del COE, se mantiene el siguiente cuadro:
Provincias en alerta roja
- Puerto Plata
- Espaillat
Provincias en alerta amarilla
- San José de Ocoa
- Montecristi
- Santiago
- María Trinidad Sánchez
- Hermanas Mirabal
- Samaná
- San Cristóbal
- Distrito Nacional
- Provincia Santo Domingo
- Monseñor Nouel
- La Vega
Provincias en alerta verde
- San Juan
- Elías Piña
- Duarte (especialmente Bajo Yuna)
- Santiago Rodríguez
- Valverde
- Dajabón
- Sánchez Ramírez
- Monte Plata
- Peravia
¿Qué significan los niveles de alerta?
Alerta roja: alta probabilidad de impacto del fenómeno, con posibles daños a personas, bienes e infraestructura.
Alerta amarilla: tendencia ascendente del evento con riesgos inminentes y posibilidad de situaciones severas de emergencia.
Alerta verde: condiciones que permiten prever un evento peligroso; puede ser parcial o total.
Seguimiento en vivo: COE mantiene provincias en alerta roja
Recomendaciones y restricciones: ríos y balnearios
Las autoridades reiteraron el llamado a no cruzar ni utilizar ríos, arroyos y cañadas con alto caudal, debido a la turbiedad y el volumen de agua. También se mantiene la prohibición del uso de balnearios en provincias bajo alerta.
De forma particular, el COE enfatizó que se mantiene la restricción en la cuenca de la presa de Valdesia, debido a que el Comité de Operación de Presas y Embalses se encuentra regulando la presa, por lo que está prohibido el acceso de bañistas al río Nizao.
Impacto de la lluvia en el agua potable
El INAPA reportó que las lluvias dejaron 16 acueductos totalmente fuera de servicio, con 232,107 usuarios afectados.
En la costa atlántica, desde Bahía de Manzanillo (Montecristi) hasta Cabo Engaño (La Altagracia), se recomendó que embarcaciones pequeñas y medianas permanezcan en puerto por oleaje y viento peligroso, además de visibilidad reducida y tormentas eléctricas. En la costa caribeña, el informe indica que no hay restricciones.
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