El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantuvo este jueves los niveles de alerta ante el riesgo de inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra, en medio de un panorama de lluvias asociado a un sistema frontal casi estacionario y al viento del noreste, según reportes de Indomet e Indrhi.

Provincias en alerta roja, amarilla y verde

De acuerdo con el Informe de Situación No. 7 (preliminar) del COE, se mantiene el siguiente cuadro:

Provincias en alerta roja

Puerto Plata

Espaillat

Provincias en alerta amarilla

San José de Ocoa

Montecristi

Santiago

María Trinidad Sánchez

Hermanas Mirabal

Samaná

San Cristóbal

Distrito Nacional

Provincia Santo Domingo

Monseñor Nouel

La Vega

Provincias en alerta verde

San Juan

Elías Piña

Duarte (especialmente Bajo Yuna)

Santiago Rodríguez

Valverde

Dajabón

Sánchez Ramírez

Monte Plata

Peravia

Estas son las provincias en alerta roja hoy. Foto: Fuente externa/Acento.com.do

¿Qué significan los niveles de alerta?

Alerta roja: alta probabilidad de impacto del fenómeno, con posibles daños a personas, bienes e infraestructura.

Alerta amarilla: tendencia ascendente del evento con riesgos inminentes y posibilidad de situaciones severas de emergencia.

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Alerta verde: condiciones que permiten prever un evento peligroso; puede ser parcial o total.

Seguimiento en vivo: COE mantiene provincias en alerta roja

Recomendaciones y restricciones: ríos y balnearios

Las autoridades reiteraron el llamado a no cruzar ni utilizar ríos, arroyos y cañadas con alto caudal, debido a la turbiedad y el volumen de agua. También se mantiene la prohibición del uso de balnearios en provincias bajo alerta.

De forma particular, el COE enfatizó que se mantiene la restricción en la cuenca de la presa de Valdesia, debido a que el Comité de Operación de Presas y Embalses se encuentra regulando la presa, por lo que está prohibido el acceso de bañistas al río Nizao.

Impacto de la lluvia en el agua potable

El INAPA reportó que las lluvias dejaron 16 acueductos totalmente fuera de servicio, con 232,107 usuarios afectados.

En la costa atlántica, desde Bahía de Manzanillo (Montecristi) hasta Cabo Engaño (La Altagracia), se recomendó que embarcaciones pequeñas y medianas permanezcan en puerto por oleaje y viento peligroso, además de visibilidad reducida y tormentas eléctricas. En la costa caribeña, el informe indica que no hay restricciones.

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