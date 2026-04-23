El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las condiciones del tiempo continúan influenciadas por un sistema frontal ubicado al norte del país, cuyos campos nubosos, combinados con los efectos orográficos, provocarán nublados con aguaceros intermitentes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintas zonas del territorio nacional.

Para este jueves, desde horas de la madrugada se estarán registrando precipitaciones de moderadas a fuertes, principalmente hacia el litoral atlántico. En la tarde, estas lluvias se extenderán hacia el valle del Cibao, la llanura oriental, la cordillera Central y la zona fronteriza.

Además, se mantienen los niveles de alerta y aviso meteorológico ante el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra.

Información del clima en el Gran Santo Domingo

Para el Gran Santo Domingo se prevén incrementos nubosos con aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en horas de la tarde y primeras horas de la noche.

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¿Dónde lloverá más hoy?

Las precipitaciones serán más frecuentes e intensas sobre provincias como:

Puerto Plata, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Azua, San Juan, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón, Independencia, Baoruco, Pedernales, Barahona y el Gran Santo Domingo, entre otras.

Temperaturas (referencia para el Gran Santo Domingo)

Mínimas: entre 20 °C y 22 °C

Máximas: entre 28 °C y 30 °C

Pronóstico por zonas

Distrito Nacional: medio nublado a nublado con aguaceros y aisladas tronadas hasta primeras horas de la noche.

Santo Domingo Norte: incrementos nubosos con aguaceros moderados y tronadas aisladas.

Santo Domingo Este: incrementos nubosos con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones y tronadas distantes.

Santo Domingo Oeste: nublados con aguaceros y tronadas hasta primeras horas de la noche.

Pronóstico por periodos

Mañana: aguaceros fuertes con tronadas y ráfagas de viento hacia la costa atlántica desde la madrugada.

Tarde: aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del país, incluyendo el Cibao, la cordillera Central y la zona fronteriza.

Noche: las lluvias continuarán en varias provincias durante las primeras horas de la noche.