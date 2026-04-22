COE mantiene alerta en 20 provincias y el Distrito Nacional por lluvia de hoy

El organismo incrementó los niveles de alerta este miércoles ante una vaguada pre-frontal que favorece aguaceros fuertes, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra en gran parte del territorio nacional.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió este miércoles 22 de abril a las 7:00 de la mañana un incremento de alerta que abarca 7 provincias en alerta amarilla y 13 en alerta verde, más el Distrito Nacional, ante el riesgo de inundaciones repentinas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, y deslizamientos de tierra.

Las provincias bajo alerta amarilla

Las zonas con mayor nivel de riesgo son:

Puerto Plata

San Cristóbal

Duarte (con especial atención al Bajo Yuna)

Santiago

Peravia

La Vega

Monseñor Nouel

La alerta amarilla implica situaciones inminentes de riesgo y posibles emergencias severas.

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Las provincias bajo alerta verde

Con un nivel de riesgo peligroso pero aún en desarrollo, se encuentran:

San Juan

Valverde

Montecristi

Santiago Rodríguez

Dajabón

María Trinidad Sánchez

Hermanas Mirabal

Espaillat

Monte Plata

San José de Ocoa

Elías Piña

Provincia Santo Domingo

Distrito Nacional

Por qué es la lluvia de hoy

Según los boletines del Instituto Meteorológico Nacional (Indomet) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), una vaguada pre-frontal al noroeste del país, combinada con vientos cálidos del este y sureste, está generando aumento de nubosidad, aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Las provincias más expuestas a la actividad de precipitaciones incluyen La Altagracia, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Hermanas Mirabal, La Vega, Santiago, San José de Ocoa, Azua, San Juan, Barahona, Independencia y Elías Piña. Durante la tarde y primeras horas de la noche, el sistema se extenderá hacia Montecristi, Santiago Rodríguez, Valverde, Espaillat y Puerto Plata.

El COE señaló que los suelos presentan alta saturación de humedad acumulada en los últimos cinco días, lo que eleva el riesgo de crecidas repentinas e inundaciones.

En vivo: sigue la lluvia de hoy

Prohibición en el río Nizao y alerta costera

El organismo reiteró la prohibición de acceso al río Nizao y a toda la cuenca de la presa de Valdesia, donde el Comité de Operación de Presas y Embalses está regulando los niveles del embalse. Queda prohibido el ingreso de bañistas a esa zona.

En la costa atlántica, el COE recomendó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar cerca del perímetro costero y no aventurarse mar adentro, debido a vientos moderados y olas anormales.

Recomendaciones del COE

No cruzar ríos, arroyos ni cañadas con alto volumen de agua.

Evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Los padres deben vigilar a sus hijos para que no accedan a cuerpos de agua.

Los conductores deben extremar precauciones por la reducción de visibilidad.

Los residentes en zonas de alto riesgo deben mantenerse atentos ante posibles crecidas.

Ante cualquier emergencia, comunicarse al 809-472-0909, al 9-1-1 o al 462 de la OGTIC.

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