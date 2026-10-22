COE: siete provincias en alerta amarilla y 18 en verde por vaguada

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumentó este jueves 22 de octubre los niveles de alerta en 25 demarcaciones del país, con corte a las 5:00 de la tarde, por el efecto de una vaguada. Según el pronóstico del Indomet, este sistema, junto a una masa de aire muy húmeda, favorece nublados con aguaceros muy fuertes, tormentas eléctricas, posibles granizadas y ráfagas de viento. Estos fenómenos se concentran en el suroeste, la zona fronteriza, el litoral caribeño y la llanura oriental, y se extenderán poco a poco al resto del territorio.

De las 25 demarcaciones, siete están en alerta amarilla y 18 en verde. El boletín no incluye ninguna provincia en alerta roja. La población debe mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar cruzar ríos y cañadas, y no resguardarse bajo árboles ni estructuras inestables.

¿Cuáles provincias están en alerta hoy?

Alerta amarilla (7)

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Alerta verde (18)

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¿Qué significa cada nivel de alerta?

Alerta amarilla: según el COE, la población debe mantenerse atenta y preparada ante posibles impactos.

según el COE, la población debe mantenerse atenta y preparada ante posibles impactos. Alerta verde: la población debe mantenerse informada y preparada para cualquier cambio.

la población debe mantenerse informada y preparada para cualquier cambio. Alerta roja: no está vigente en este boletín.

Lo que se sabe de los daños

El COE informó afectaciones en dos provincias, pero detalla solo una: Puerto Plata. De forma preliminar, y con datos de la Defensa Civil, reporta 25 sectores afectados, principalmente en San Felipe de Puerto Plata, Sosúa y Montellano.

El resumen del organismo contabiliza 1,793 personas y 358 viviendas afectadas en total. No reporta personas fallecidas, desplazados ni evacuados, viviendas destruidas, puentes o acueductos afectados, ni daños en infraestructura crítica. El informe no identifica la segunda provincia con afectaciones.

¿Qué recomienda el COE ante las lluvias?

Consultar los boletines y canales oficiales del COE.

Revisar las medidas de prevención y tener listo el plan familiar de emergencia, incluida una mochila con autonomía para 72 horas.

No cruzar ríos, arroyos ni zonas vulnerables.

Evitar permanecer bajo árboles o estructuras inestables.

Identificar de antemano rutas de evacuación y zonas seguras.

Ante una emergencia, llamar al 9-1-1 o al 809-472-0909.

Pronóstico del tiempo y seguimiento en vivo

Última actualización del COE

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este jueves que alrededor de 150 viviendas resultaron afectadas por inundaciones urbanas en la provincia Santiago, mientras mantiene en alerta a 23 provincias por la incidencia de una vaguada: siete en amarilla y 16 en verde. Los datos corresponden al Informe de Situación No. 2, con corte a las 11:00 de la mañana del 22 de octubre.

En Santiago, las inundaciones se registraron en Hoya de Caimito, con unas 100 viviendas afectadas, y en Francisco del Rosario Sánchez, con unas 50. Según el COE, no fue necesario evacuar personas, la situación volvió a la normalidad y la Defensa Civil mantiene la vigilancia ante la posibilidad de que continúen las lluvias en las próximas horas.

Qué hacen las autoridades

El COE mantiene activo su Plan de Contingencias para Eventos Hidrometeorológicos. Informó además que el Ministro Administrativo de la Presidencia y el Ministerio de Defensa mantienen comunicación permanente con la dirección del organismo. El boletín no detalla despliegues de rescate, albergues habilitados ni medidas concretas en las provincias en amarillo.

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