El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó que los directores regionales y distritales podrán acordar la suspensión de las clases en centros educativos situados en zonas vulnerables de las demarcaciones bajo alerta amarilla, cuando las condiciones climáticas representen un peligro para la comunidad educativa.
En las demarcaciones bajo alerta amarilla, nuestros directores regionales y distritales podrán acordar la suspensión de la docencia en centros ubicados en zonas vulnerables donde exista riesgo para la comunidad educativa.
Aclaró que la medida no implica la suspensión general de la docencia en todas las localidades de una provincia bajo ese nivel de alerta, sino que las decisiones dependerán de las condiciones de riesgo en cada zona.
Minerd pide seguir los boletines oficiales
El Ministerio exhortó a las familias a mantenerse atentas a los boletines del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y a las disposiciones de las autoridades educativas correspondientes a su demarcación.
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