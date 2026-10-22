El COE mantiene 23 provincias en alerta por la vaguada; 150 viviendas resultaron afectadas por inundaciones en Santiago

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este jueves que alrededor de 150 viviendas resultaron afectadas por inundaciones urbanas en la provincia Santiago, mientras mantiene en alerta a 23 provincias por la incidencia de una vaguada: siete en amarilla y 16 en verde. Los datos corresponden al Informe de Situación No. 2, con corte a las 11:00 de la mañana del 22 de octubre.

En Santiago, las inundaciones se registraron en Hoya de Caimito, con unas 100 viviendas afectadas, y en Francisco del Rosario Sánchez, con unas 50. Según el COE, no fue necesario evacuar personas, la situación volvió a la normalidad y la Defensa Civil mantiene la vigilancia ante la posibilidad de que continúen las lluvias en las próximas horas.

En Puerto Plata, el organismo reportó inundaciones urbanas en Los Callejones, Boca Nueva, la carretera Sosúa, La Cañita, El Javillar y La Unión, así como en el municipio de Sosúa, y dijo que también se normalizaron. La nota no cuantifica daños en esa provincia, por lo que las cifras de viviendas afectadas corresponden solo a Santiago. Tampoco indica a qué hora ocurrieron las inundaciones ni cuánto tardó en normalizarse la situación.

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El balance consolidado registra dos provincias con afectaciones, sin fallecidos, evacuados ni desplazados, y sin daños reportados en puentes, acueductos ni infraestructura crítica.

Están en alerta amarilla Puerto Plata, Pedernales, Barahona, Espaillat, Bahoruco, Santiago e Independencia. En verde figuran el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Cristóbal, Monseñor Nouel, La Vega, San Pedro de Macorís, Dajabón, San José de Ocoa, Valverde, La Romana, Azua, Peravia, La Altagracia, Santiago Rodríguez, Elías Piña y Hermanas Mirabal.

El COE atribuye las alertas a una vaguada en varios niveles de la troposfera combinada con una masa de aire con alto contenido de humedad. Según el informe del Indomet que cita, esas condiciones podrían generar aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionalmente fuertes. Vigila el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, y posibles deslizamientos de tierra.

El informe anterior del COE, con corte a las 11:45 a. m. del miércoles 21, reportaba seis provincias en verde, 42 viviendas afectadas en La Vega y Valverde y un puente afectado. En la nota de este jueves, Santiago y Puerto Plata, que el miércoles estaban en verde, figuran en amarilla. Las viviendas de La Vega y Valverde y el puente no aparecen en el balance, y el texto no aclara si las cifras se acumulan. Monte Cristi, en verde el miércoles, no figura en ninguna de las dos listas de este jueves.

El organismo dijo que mantiene activo el Plan de Contingencias para Eventos Hidrometeorológicos. Indicó que el ministro administrativo de la Presidencia mantiene comunicación permanente con la dirección del COE para informar al alto mando, y que el Ministerio de Defensa continúa en contacto con ella.

A la población en zonas vulnerables le recomienda no cruzar ríos, arroyos, cañadas ni zonas inundadas; evitar permanecer bajo árboles o estructuras inestables; identificar rutas de evacuación y lugares seguros; revisar su plan familiar de emergencia y tener lista una mochila con suministros para al menos 72 horas. Ante una emergencia, pide llamar al 9-1-1 o al 809-472-0909.

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