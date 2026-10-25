El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó cuatro provincias en alerta amarilla y mantiene otras nueve, además del Distrito Nacional, en alerta verde debido a las lluvias previstas por la incidencia de una vaguada sobre República Dominicana.
La medida fue comunicada este domingo 25 de octubre, a partir del boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que advierte sobre la persistencia de la vaguada y el aporte de humedad transportada por el viento del sur y sureste.
Según el organismo, desde las horas de la mañana se prevén lluvias de intensidad variable en las provincias bajo alerta. Para la tarde, las precipitaciones podrían extenderse e intensificarse, con aguaceros moderados a fuertes en algunas localidades, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
Provincias bajo alerta amarilla
El COE colocó en alerta amarilla a las siguientes provincias:
- Pedernales
- Barahona
- Bahoruco
- Independencia
La alerta amarilla indica que las condiciones meteorológicas pueden representar un riesgo para la población, por lo que se recomienda mantenerse atenta a las orientaciones de las autoridades.
Provincias bajo alerta verde
En alerta verde permanecen las siguientes demarcaciones:
- Santo Domingo
- Distrito Nacional
- San Cristóbal
- Peravia
- San José de Ocoa
- Azua
- San Juan
- Elías Piña
- Dajabón
El COE exhortó a la población a mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y a seguir las recomendaciones de los organismos de protección civil.
Las lluvias podrían provocar crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones en zonas urbanas y rurales vulnerables.
El organismo recomendó evitar cruzar cuerpos de agua con alto volumen de corriente y abstenerse de utilizar balnearios en las zonas bajo alerta mientras persistan las condiciones adversas.
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