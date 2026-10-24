La incidencia de una vaguada favorecerá incrementos nubosos y aguaceros dispersos o locales durante la tarde y las primeras horas de la noche de este sábado 24 de octubre, con posibilidad de tronadas y ráfagas de viento, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

El pronóstico indica que, durante la mañana, podrían registrarse chubascos pasajeros en algunas localidades del litoral costero caribeño. Para la tarde, la combinación de la vaguada, los efectos locales y la humedad transportada por el viento del sur y sureste favorecerá nuevas precipitaciones.

Las lluvias podrían afectar sectores de las regiones nordeste, sureste y suroeste, mientras que en otras zonas del territorio nacional serían menos frecuentes.

En el Gran Santo Domingo también podrían producirse aguaceros locales, acompañados de tronadas y ráfagas de viento, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a la evolución de las condiciones meteorológicas.

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COE retira las alertas meteorológicas

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) descontinuó la alerta verde que mantenía para seis demarcaciones: Puerto Plata, Monte Cristi, Espaillat, Santiago, el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo.

La medida supone el retiro de las alertas preventivas que permanecían vigentes por las condiciones meteorológicas. Sin embargo, la ausencia de alertas no descarta la posibilidad de lluvias puntuales, por lo que conviene seguir los boletines oficiales.

Precaución en las costas

El Indomet recomienda a los operadores de embarcaciones y a los usuarios de las playas consultar los informes marítimos y las indicaciones de las autoridades locales, especialmente ante condiciones que puedan reducir la visibilidad o generar corrientes de resaca.

Las temperaturas continuarán calurosas, por lo que se recomienda usar ropa ligera, tomar suficientes líquidos y evitar la exposición prolongada al sol.

El pronóstico meteorológico tiene vigencia hasta las 6:00 de la mañana del domingo 25 de octubre.

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