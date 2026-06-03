República Dominicana figura entre los mercados estratégicos de CMI Capital en el Caribe, con una presencia respaldada por sus parques solares Mata de Palma y El Soco, que aportan 75 megavatios (MW) de capacidad instalada al sistema eléctrico nacional. Así lo destaca el cuarto Informe de Gestión e Impacto de la compañía, que recoge los resultados alcanzados durante 2025 en sus negocios de energía, servicios financieros e inmobiliario.

CMI Capital, brazo de inversión de la Corporación Multi Inversiones (CMI), informó que sus operaciones energéticas en República Dominicana contribuyen al fortalecimiento de la matriz eléctrica mediante la generación de energía renovable, impulsando la confiabilidad del sistema y la competitividad económica.

Según el informe, los parques solares Mata de Palma y El Soco forman parte de una plataforma regional de generación renovable que alcanzó 861 MW de capacidad instalada en tecnologías hidroeléctrica, solar y eólica.

Durante 2025, el negocio de energía de la empresa produjo más de 2.8 millones de megavatios-hora (MWh), un incremento de 19 % respecto al año anterior, evitando la emisión de más de 1.34 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO₂e).

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CMI Capital administra activos por US$ 3,700 millones distribuidos entre proyectos energéticos, servicios financieros e infraestructura inmobiliaria en Centroamérica y el Caribe.

El presidente de CMI Capital, Felipe Bosch, afirmó que la sostenibilidad forma parte de las decisiones de inversión de la empresa y constituye un elemento central para generar valor económico y fortalecer el desarrollo regional.

1 de 1 | Felipe Bosch, presidente de CMI Capital.

Por su parte, el director ejecutivo de la compañía, Enrique Crespo, señaló que la sostenibilidad se ha convertido en una herramienta para fortalecer la resiliencia de los negocios, anticipar riesgos y mejorar la competitividad de los activos.

Además de los resultados energéticos, el informe recoge avances en materia ambiental, social y de gobernanza, incluyendo programas que beneficiaron a más de 12,000 familias en Centroamérica y el Caribe, así como el fortalecimiento de sistemas de ética, cumplimiento y gestión de riesgos.

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