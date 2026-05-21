La Empresa Generadora de Electricidad Haina (EGE Haina) inauguró el parque híbrido eólico-solar Esperanza Renovable, un proyecto energético con una capacidad instalada de 200 megavatios (MW) ubicado en la provincia Valverde, al norte de República Dominicana.

El nuevo parque energético, desarrollado con una inversión de US$ 246.5 millones, tendrá una producción anual estimada de 485,000 megavatios hora (MWh), posicionandose como uno de los proyectos de generación de energía renovable de mayor impacto en el país.

Tres parques integran la central: Esperanza Solar 2, de 60 MW, y Esperanza Eólico, de 49.5 MW, junto a Esperanza Solar 1, con 90 MW en operación desde 2023.

En conjunto suman 200 MW de capacidad renovable instalada para una producción anual estimada de 485,000 MWh.

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Los dos parques solares cuentan con 259,370 módulos fotovoltaicos distribuidos en 246 hectáreas, mientras que el parque eólico opera con 11 aerogeneradores Vestas V163 de 4.5 MW cada uno, que alcanzan los 225 metros de altura total y constituyen las estructuras más altas instaladas en el país.

“Desde aquí, por primera vez en la historia de República Dominicana, se realiza una inyección híbrida de energía eólica y solar al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado”, afirmó José Rodríguez, gerente general de EGE Haina.

El ejecutivo agregó que Esperanza Renovable “constituye diversificación real y estratégica de la matriz eléctrica nacional".

Asimismo, el ejecutivo destacó que los parques Esperanza Solar 2 y Esperanza Eólico, fueron adjudicatarios de la primera licitación de energía renovable con almacenamiento realizada en República Dominicana. “En virtud de ese contrato de compra-venta de energía, EGE Haina agregará en el mediano plazo un sistema de almacenamiento de energía (BESS) de 200 MWh de capacidad. Esta batería de escala industrial permitirá almacenar energía cuando se produzca en abundancia y entregarla cuando el sistema más la necesite”.

La incorporación del sistema de almacenamiento completará un ecosistema energético basado en tres tecnologías complementarias: generación solar diurna, generación eólica nocturna y almacenamiento de respaldo.

Las autoridades destacaron que la puesta en marcha de esta infraestructura energética representa un avance en la transición hacia fuentes más limpias y sostenibles, al tiempo que impulsa la inversión, la seguridad energética y el desarrollo económico.

La iniciativa combina generación de energía eólica y solar, que, de acuerdo con sus ejecutivos, se posiciona como uno de los proyectos de energías renovables más importantes del país y reforzando la diversificación de la matriz energética nacional.

Los antecedentes del proyecto se remontan a 2024, cuando la Comisión Nacional de Energía (CNE) suscribió el contrato de concesión definitiva para la explotación de obras de generación eléctrica a partir de fuentes renovables correspondientes al Parque Eólico Esperanza.

El contrato, que contemplaba una capacidad instalada de 50 MW, fue firmado por el director ejecutivo de la CNE, Edward Veras, en representación del Estado dominicano, y por José Rodríguez Silvestre, gerente general de EGE Haina.

El proyecto está localizado en las secciones de Peñuela, Cacheo y Cañeo, en el municipio de Esperanza, provincia de Valverde, donde ahora opera como un complejo híbrido que integra tecnología eólica y solar para incrementar la generación de energía limpia en el país.

Además de fortalecer la capacidad de generación eléctrica, la iniciativa contribuirá a la reducción de emisiones contaminantes, al evitar la liberación de aproximadamente 275,575 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) cada año de acuerdo con las proyecciones del proyecto.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más