La Empresa Generadora de Electricidad Haina (EGE Haina) consolidó en 2025 su transición hacia una matriz de generación más limpia, al incrementar la participación de energías renovables y gas natural en su portafolio.

Según su Informe de Sostenibilidad 2025, estas fuentes pasaron de representar el 4.2 % de su capacidad instalada en 2011 a un 76.3 % en 2025.

Este logro permite:

Reducir emisiones.

Mejorar la eficiencia operativa.

Disminuir la dependencia de combustibles importados.

En términos de capacidad, la empresa alcanzó 1,319.6 megavatios (MW) instalados, de los cuales el 39.1 % corresponde a generación renovable y el 37.2 % a plantas que operan con gas natural.

Durante el año, EGE Haina generó 3,689.9 gigavatios hora (GWh) de energía neta, con un 70 % proveniente de fuentes limpias y gas natural.

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Esta producción permitió cubrir el 12.6 % de la demanda del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) y el 25 % del consumo de los usuarios no regulados.

La empresa también avanzó en proyectos estratégicos, como Esperanza Renovable, el primer parque híbrido eólico-solar a gran escala del país, con una capacidad proyectada de 200 MW.

Asimismo, completó el ciclo combinado de la central SIBA Energy, lo que añadió 75 MW a su capacidad instalada.

En el ámbito financiero, la generadora reportó un EBITDA de 158 millones de dólares, un crecimiento interanual de 5 %, acompañado de una liquidez de US$ 76.8 millones.

Como parte de su financiamiento, la empresa suscribió su primera deuda bancaria verde por US$ 100 millones con Scotiabank y Bladex, destinada a nuevos proyectos de energía renovable.

“Estos resultados muestran el avance sostenido de EGE Haina en la transformación de su matriz energética y nuestra consolidación como el mayor productor de energía renovable no convencional de las Antillas”, precisó José A. Rodríguez Silvestre, gerente general de EGE Haina.

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