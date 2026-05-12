El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este martes 12 de mayo predominarán condiciones de buen tiempo meteorológico en gran parte de la República Dominicana, debido a la incidencia de un sistema de alta presión. Sin embargo, el viento del este/sureste y el calentamiento diurno favorecerán algunos chubascos aislados en distintas localidades del país.

Durante las horas matutinas se prevén precipitaciones de corta duración sobre provincias de la costa Caribeña y el noreste, entre ellas La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Samaná, María Trinidad Sánchez, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Barahona y Pedernales.

En la tarde, los aguaceros podrían concentrarse sobre Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Santiago, San Juan y Santiago Rodríguez, mientras que en el resto del territorio nacional dominará un ambiente mayormente soleado.

Las temperaturas continuarán bastante calurosas, por lo que las autoridades recomiendan ingerir suficientes líquidos, vestir ropa ligera de colores claros y evitar la exposición prolongada al sol sin la debida protección.

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Panorama general

Mañana: chubascos aislados y pasajeros en provincias del litoral Caribeño y el noreste.

chubascos aislados y pasajeros en provincias del litoral Caribeño y el noreste. Tarde: aguaceros focalizados hacia provincias del interior y zonas montañosas.

aguaceros focalizados hacia provincias del interior y zonas montañosas. Resto del país: ambiente soleado y de escasa nubosidad.

Gran Santo Domingo

Para el Gran Santo Domingo se prevén chubascos ampliamente aislados en la mañana, mientras que en la tarde dominará un ambiente de nubosidad dispersa y temperaturas calurosas.

Pronóstico por zonas

Distrito Nacional: mayormente soleado con chubascos aislados en horas matutinas.

mayormente soleado con chubascos aislados en horas matutinas. Santo Domingo Norte: caluroso con nubes dispersas y sol.

caluroso con nubes dispersas y sol. Santo Domingo Este: soleado con nubes escasas y ambiente caluroso.

soleado con nubes escasas y ambiente caluroso. Santo Domingo Oeste: caluroso con nubes dispersas y sol.

Temperaturas

Mínimas: entre 23 °C y 25 °C

entre Máximas: entre 31 °C y 33 °C

Pronóstico para el miércoles

Para este miércoles, el viento del sureste y una vaguada en varios niveles de la troposfera incrementarán ligeramente la humedad y la inestabilidad sobre el país.

En horas de la tarde se prevén aguaceros moderados, acompañados de tronadas y ocasionales ráfagas de viento, especialmente sobre provincias de las regiones noroeste, norte y la zona fronteriza, como Montecristi, Puerto Plata, Valverde, Dajabón, Elías Piña, Santiago, La Vega y Santiago Rodríguez.

Condiciones marítimas

Las condiciones marítimas permanecen normales en la costa Atlántica. Sin embargo, en la costa Caribeña se recomienda a los operadores de embarcaciones navegar con precaución cerca del perímetro costero y evitar aventurarse mar adentro debido a viento y oleaje anormal.

Resumen

Un sistema de alta presión continuará dominando las condiciones del tiempo este martes, favoreciendo un ambiente mayormente soleado y caluroso, aunque con algunos chubascos aislados en provincias del litoral Caribeño, noreste y zonas del interior.

¿Cómo es el clima en República Dominicana?

El clima en República Dominicana continuará influenciado por un sistema de alta presión, manteniendo un ambiente mayormente estable y caluroso en gran parte del territorio nacional.

En términos generales:

Temperaturas entre 23 °C y 33 °C.

Ambiente caluroso durante el día.

Chubascos pasajeros en varias provincias.

Nubosidad dispersa en gran parte del país.

Sensación térmica elevada por el viento cálido del este/sureste.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más