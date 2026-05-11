La incidencia de un sistema de alta presión continuará generando condiciones de buen tiempo en gran parte de República Dominicana este lunes 11 de mayo, aunque el viento cálido del este/sureste provocará algunos chubascos pasajeros en varias provincias durante la tarde y primeras horas de la noche.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) indica que el patrón atmosférico seguirá sin cambios significativos, favoreciendo un ambiente óptimo para actividades al aire libre.

Sin embargo, durante la madrugada y las primeras horas matutinas podrían registrarse lluvias débiles y pasajeras en zonas cercanas a las costas atlántica y caribeña.

¿Cuáles provincias tendrán lluvias?

Durante la tarde se prevén chubascos pasajeros en:

La Altagracia

El Seibo

Hato Mayor

San Pedro de Macorís

Monte Plata

Samaná

Espaillat

Santo Domingo

San Cristóbal

Barahona

San Juan

Estas precipitaciones estarán asociadas al arrastre de nubes provocado por el viento del este/sureste, de acuerdo con el informe meteorológico.

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Gran Santo Domingo

Para el Gran Santo Domingo se prevé un ambiente caluroso con algunos chubascos pasajeros durante la mañana y la tarde.

Distrito Nacional: chubascos aislados en horas matutinas. Medio nublado en ocasiones durante la tarde y noche despejada.

Santo Domingo Norte: ambiente caluroso con chubascos aislados de corta duración.

Santo Domingo Este: ambiente caluroso con posibles chubascos pasajeros.

Santo Domingo Oeste: leves incrementos nubosos en ocasiones con chubascos pasajeros.

Temperaturas

Mínimas: entre 23 °C y 25 °C.

Máximas: entre 31 °C y 33 °C.

¿Qué dice Indomet para hoy?

Condiciones: sistema de alta presión mantendrá un ambiente estable y caluroso.

Lluvias: chubascos dispersos y pasajeros durante la tarde y primeras horas de la noche.

Temperaturas: sensación térmica elevada por el viento cálido del este/sureste.

Recomendaciones: mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol.

Condiciones marítimas: normales en ambas costas, excepto mar adentro en el suroeste.

¿Qué pasará el martes 12 de mayo?

Para este martes, el viento del este/sureste continuará transportando humedad desde el mar Caribe, generando chubascos dispersos sobre el litoral Caribeño durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

En la tarde, el calentamiento diurno y la humedad favorecerán algunos aguaceros o chubascos dispersos hacia provincias del sureste, noroeste y la Cordillera Central, con baja probabilidad de tronadas y ráfagas de viento aisladas.

¿Cómo estará el clima en República Dominicana?

El clima en República Dominicana continuará influenciado por un sistema de alta presión, manteniendo un ambiente mayormente estable y caluroso en gran parte del territorio nacional.

En términos generales:

Temperaturas entre 23 °C y 33 °C.

Ambiente caluroso durante el día.

Chubascos pasajeros en varias provincias.

Nubosidad dispersa en gran parte del país.

Sensación térmica elevada por el viento cálido del este/sureste.

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