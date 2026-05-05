La empresa Cementos Argos fue incluida nuevamente en el índice Dow Jones Best-in-Class MILA Pacific Alliance, una canasta que agrupa a compañías del mercado integrado latinoamericano con mejor desempeño en sostenibilidad, en un contexto en el que los criterios ESG ganan peso en las decisiones de inversión.

El índice, elaborado con base en evaluaciones de S&P Global, selecciona empresas que destacan frente a sus pares en variables ambientales, sociales y de gobernanza corporativa.

La inclusión de Cementos Argos se produce tras obtener 86 puntos sobre 100 en la más reciente Evaluación de Sostenibilidad Corporativa (CSA), lo que también le permitió ubicarse, por segundo año consecutivo, en el 1 % superior del anuario global de sostenibilidad de la firma.

Una medición que va más allá del desempeño financiero

Más allá del reconocimiento, la presencia en este índice tiene implicaciones en el mercado de capitales.

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Formar parte de estos listados suele mejorar la visibilidad de las empresas ante inversionistas institucionales, especialmente aquellos que priorizan criterios ESG en sus portafolios.

El peso de los criterios ESG

En los últimos años, los factores ambientales, sociales y de gobernanza han pasado de ser un elemento reputacional a convertirse en una variable clave para evaluar riesgos y oportunidades de inversión.

Para empresas como Cementos Argos, esto implica no solo reportar avances, sino demostrar que la sostenibilidad está integrada en su modelo de negocio y no limitada a compromisos declarativos.

La compañía suma más de una década dentro de este tipo de índices, lo que refleja una estrategia empresarial orientada a mantener estándares consistentes en materia de sostenibilidad, en una industria cuestionada por su impacto ambiental.

“Para nuestros inversionistas este reconocimiento ratifica la importancia de integrar criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo en la estrategia de largo plazo de la compañía”, afirmó Natalia Ochoa, vicepresidenta de Finanzas Corporativas de Cementos Argos.

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