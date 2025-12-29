MICM destaca 2025 como un año de más exportaciones, empleo y confianza internacional

Las exportaciones dominicanas alcanzaron US$ 13,063.6 millones entre enero y noviembre de 2025, para un crecimiento interanual del 10 %. Así lo indicó el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), al presentar un balance de los principales resultados económicos a noviembre 2025.

De acuerdo con los datos se registró, además, el "mejor noviembre" de los últimos 13 años, con exportaciones por US$ 1,121.9 millones.

Además del crecimiento sostenido de las exportaciones, el mes mostró un buen desempeño del régimen de zonas francas, la expansión del empleo formal y los niveles de inversión extranjera directa, consolidando a la República Dominicana como una economía productiva y confiable en la región.

“El 2025 ha sido un año de mucho movimiento productivo. Estos resultados confirman que la República Dominicana mantiene una economía abierta, competitiva y con capacidad de generar oportunidades reales para su gente”, afirmó el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor –Ito– Bisonó.

Exportaciones más dinámicas y diversificadas

El desempeño exportador estuvo liderado por el régimen de zonas francas, que concentró el 61% del total exportado, seguido por el régimen nacional con un 37 %. Entre los principales productos exportados se destacan el oro en bruto, los disyuntores eléctricos, los cigarros puros y cigarritos, los instrumentos médicos para medir la presión arterial y las camisetas de algodón.

Industria nacional mantiene crecimiento sostenido y mayor dinamismo exportador

De acuerdo con el informe, durante 2025, la industria nacional mostró un desempeño sólido tanto en el mercado interno como en el externo. Entre enero y octubre, las ventas internas acumuladas crecieron un 10.9 % interanual, al pasar de RD$ 951,067 millones a RD$ 1.05 billones, reflejando una expansión sostenida de la actividad productiva y comercial.

Este comportamiento se complementó con un mayor dinamismo de los bienes industriales exportados, que alcanzaron US$ 1,855.3 millones entre enero y noviembre, para un crecimiento interanual de 19.8 %. Entre los principales rubros se destacan hierro y acero, cementos y plásticos, sectores que evidencian la capacidad de la industria dominicana para fortalecer su presencia en mercados internacionales y aportar valor agregado a la economía nacional.

Zonas francas y empleo: un año histórico

Uno de los hitos más relevantes del año, de acuerdo con el documento, fue que el régimen de zonas francas superó los 200,000 empleos, alcanzando 200,134 trabajadores, el mayor nivel registrado en su historia. Durante 2025 se aprobaron 82 nuevas empresas y 10 parques industriales, con una inversión proyectada de US$ 344.2 millones.

“El dinamismo de las zonas francas refleja la confianza de los inversionistas y el impacto directo en la creación de empleos formales, cada vez más diversificados y de mayor valor agregado”, señaló Bisonó.

Durante 2025 se generaron 119,965 nuevos empleos en la economía dominicana. De ese total, 56,873 empleos (47.4 %) se concentraron en sectores bajo la incidencia directa del MICM, como comercio, industria y servicios.

Inversión extranjera y reconocimiento internacional

La inversión extranjera directa alcanzó US$ 4,050.6 millones a septiembre de 2025, el nivel más alto registrado en las últimas tres décadas, con proyecciones que apuntan a superar los US$ 4,800 millones al cierre del año.

En materia de control y legalidad, el país acumuló cinco años consecutivos con cero muertes por alcohol adulterado y logró la incautación de 93.1 millones de unidades de mercancías ilícitas. Estos avances posicionaron a la República Dominicana en la posición 50 de 158 países en el Índice TRACIT 2025, como una de las economías menos vulnerables al comercio ilícito.

