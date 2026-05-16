Este viernes, de forma preventiva y considerando que inicia el fin de semana, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y el Instituto Nacional de Meteorología (Indomet), anunciaron la ocurrencia de lluvias intensas a partir de este domingo 17, por la incidencia de una vaguada sobre parte del territorio nacional.

Probabilidad de lluvia a partir del domingo

Ante la advertencia de una alta probabilidad de lluvia en las próximas 48 horas, el COE emitió alerta verde para cinco provincias del norte del país y llamó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales.

Si bien, se trata de un mayo "atípico", debido a que se trata de un mes en el que, tradicionalmente, se generan lluvias copiosas, este mes ha sido menos intensa de lo previsto.

Sin embargo, la directora de Indomet, Gloria Ceballos, sostuvo que los análisis meteorológicos apuntan a un cambio marcado en las condiciones del tiempo desde el fin de semana.

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El fenómeno esperado responde a una vaguada en niveles medios y altos de la troposfera, asociada a una baja presión al norte del país, lo que podría generar aguaceros de consideración.

En vivo: sigue el clima de hoy y la vaguada de este fin de semana

¿Qué se espera para el domingo?

La directora de Indomet indicó que las lluvias podrían presentarse acompañadas de tormentas eléctricas, ocasionales granizadas y ráfagas de viento. También explicó que la institución emitió una “prealerta” por tratarse de un fin de semana, cuando “la mayoría de la gente se desconecta un poco de la noticia”, pese a que aumenta la movilidad hacia distintas zonas del país.

Ceballos sostuvo que, más allá de la cantidad de lluvia que se registre, el mayor foco de atención está en la inestabilidad atmosférica y en los fenómenos asociados.

“Actualmente lo que le podemos señalar es eso: tendremos tiempo severo, lluvia significativa, tormentas eléctricas, ocasionales granizadas, porque va a estar muy inestable la atmósfera”, afirmó.

Alerta verde para cinco provincias del norte

El director del COE, Juan Manuel Méndez, informó que el organismo activó nivel de alerta verde para:

Montecristi

Puerto Plata

Valverde

Dajabón

Santiago Rodríguez

Méndez insistió en la importancia de prestar atención a las informaciones oficiales durante el fin de semana, precisamente por los desplazamientos de personas y la desconexión de los medios.

Las autoridades exhortaron a la población a no bajar la guardia, mantenerse informada y tomar precauciones ante la posibilidad de crecidas repentinas y condiciones meteorológicas adversas entre domingo y mitad de semana.

Indomet advierte por lluvias “significativas” desde el domingo y el COE declara alerta verde en cinco provincias. Foto: Fuente externa/Acento.com.do

¿Por qué es importante tomar precauciones ante la lluvia? Las condiciones generadas por la vaguada provocarán lluvias intensas en gran parte del país, lo que incrementa el riesgo de inundaciones, deslizamientos de tierra y crecidas de ríos. Ante esta situación, las autoridades insisten en que la prevención y la preparación esenciales para reducir riesgos, especialmente en comunidades vulnerables. ¿Cuáles son los principales peligros durante lluvias intensas? Las fuertes lluvias pueden generar tres amenazas principales: Inundaciones

Se producen por acumulación de agua en zonas bajas o cercanas a ríos, presas o el mar.

Se producen por acumulación de agua en zonas bajas o cercanas a ríos, presas o el mar. Torrentes

Corrientes rápidas que pueden arrastrar lodo, piedras, troncos y otros escombros.

Corrientes rápidas que pueden arrastrar lodo, piedras, troncos y otros escombros. Deslizamientos de tierra

Ocurren en zonas montañosas o inestables, poniendo en riesgo viviendas y vidas humanas. ¿Qué debe hacer si decide quedarse en casa? Según el portal de la Defensa Civil Dominicana, estas son las principales medidas a tomar: Mantenga la calma y prepárese Conserve la calma en todo momento.

Tenga a la mano los artículos de emergencia.

Mantenga un radio encendido para recibir información oficial. Proteja su vivienda Desconecte los servicios de luz, gas y agua.

Asegúrese de que puertas y ventanas estén bien cerradas. Actúe con precaución Siga las instrucciones de las autoridades o diríjase a refugios si es necesario.

Si se traslada en vehículo, verifique que la ruta sea segura.

Si queda aislado, suba al lugar más alto posible y espere ayuda. Evite situaciones de riesgo No cruce ríos ni zonas inundadas, ni a pie ni en vehículo.

Manténgase alejado de árboles, postes y estructuras inestables.

Tenga precaución con posibles deslizamientos de tierra. ¿Qué hacer después de las lluvias? Una vez que las precipitaciones disminuyen, los riesgos no desaparecen por completo. Persisten peligros como estructuras debilitadas, contaminación del agua y fallas eléctricas, por lo que es fundamental actuar con precaución. Siga las orientaciones oficiales y reporte emergencias.

Consuma agua segura y alimentos en buen estado.

Revise su vivienda antes de usar electricidad o gas.

Elimine agua estancada y limpie su entorno.

Regrese a su hogar solo cuando las autoridades lo indiquen. En caso de emergencias o eventualidades, el COE recordó los canales de contacto disponibles: 911, el 809-472-0909 y el número 809-773-4447, además del seguimiento a través de los medios de comunicación y plataformas digitales. Clima de hoy para Santo Domingo Para el Gran Santo Domingo se prevén condiciones de nubes dispersas con sensación calurosa durante todo el día, sin probabilidades significativas de lluvia. Pronóstico por zonas Distrito Nacional: nubes dispersas y sensación calurosa.

Santo Domingo Norte: nubes dispersas y sensación calurosa.

Santo Domingo Este: nubes dispersas y sensación calurosa.

Santo Domingo Oeste: nubes dispersas y sensación calurosa. Temperaturas Mínimas: entre 23 °C y 25 °C

Máximas: entre 31 °C y 33 °C MIRA TAMBIÉN Feria de reciclaje en Santo Domingo Este transformará desechos del Ozama en muebles, moda y empleos verdes Indomet advierte lluvias “significativas” desde el domingo y el COE declara alerta verde en cinco provincias

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