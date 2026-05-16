Este viernes, de forma preventiva y considerando que inicia el fin de semana, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y el Instituto Nacional de Meteorología (Indomet), anunciaron la ocurrencia de lluvias intensas a partir de este domingo 17, por la incidencia de una vaguada sobre parte del territorio nacional.
Probabilidad de lluvia a partir del domingo
Ante la advertencia de una alta probabilidad de lluvia en las próximas 48 horas, el COE emitió alerta verde para cinco provincias del norte del país y llamó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales.
Si bien, se trata de un mayo "atípico", debido a que se trata de un mes en el que, tradicionalmente, se generan lluvias copiosas, este mes ha sido menos intensa de lo previsto.
Sin embargo, la directora de Indomet, Gloria Ceballos, sostuvo que los análisis meteorológicos apuntan a un cambio marcado en las condiciones del tiempo desde el fin de semana.
El fenómeno esperado responde a una vaguada en niveles medios y altos de la troposfera, asociada a una baja presión al norte del país, lo que podría generar aguaceros de consideración.
En vivo: sigue el clima de hoy y la vaguada de este fin de semana
¿Qué se espera para el domingo?
La directora de Indomet indicó que las lluvias podrían presentarse acompañadas de tormentas eléctricas, ocasionales granizadas y ráfagas de viento. También explicó que la institución emitió una “prealerta” por tratarse de un fin de semana, cuando “la mayoría de la gente se desconecta un poco de la noticia”, pese a que aumenta la movilidad hacia distintas zonas del país.
Ceballos sostuvo que, más allá de la cantidad de lluvia que se registre, el mayor foco de atención está en la inestabilidad atmosférica y en los fenómenos asociados.
“Actualmente lo que le podemos señalar es eso: tendremos tiempo severo, lluvia significativa, tormentas eléctricas, ocasionales granizadas, porque va a estar muy inestable la atmósfera”, afirmó.
Alerta verde para cinco provincias del norte
El director del COE, Juan Manuel Méndez, informó que el organismo activó nivel de alerta verde para:
- Montecristi
- Puerto Plata
- Valverde
- Dajabón
- Santiago Rodríguez
Méndez insistió en la importancia de prestar atención a las informaciones oficiales durante el fin de semana, precisamente por los desplazamientos de personas y la desconexión de los medios.
Las autoridades exhortaron a la población a no bajar la guardia, mantenerse informada y tomar precauciones ante la posibilidad de crecidas repentinas y condiciones meteorológicas adversas entre domingo y mitad de semana.
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