¿Vas a ver el Mundial de Futbol 2026? Aquí te contamos cómo disfrutarlo con poco presupuesto

Con la llegada del Mundial de Fútbol 2026, muchos fanáticos ya están organizando reuniones para disfrutar los partidos junto a amigos y familiares. Sin embargo, entre comida, bebidas, transporte y entretenimiento, seguir cada encuentro puede convertirse en un gasto importante si no se planifica bien.

Ante esto, cada vez más personas optan por celebrar los partidos desde casa, buscando alternativas económicas para mantener el ambiente mundialista sin exceder el presupuesto.

Especialistas en consumo consideran que este tipo de eventos deportivos incrementa temporalmente las compras de snacks, bebidas, televisores, plataformas de streaming y artículos promocionales, aunque también impulsa estrategias de ahorro entre los consumidores.

La clave está en planificarse

Uno de los principales errores durante temporadas deportivas es realizar compras impulsivas. Por esto, expertos recomiendan definir primero cuánto dinero se desea gastar por partido o por reunión.

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Otra opción que gana terreno es dividir los gastos entre amigos. Mientras unos compran bebidas, otros llevan picaderas o postres, reduciendo así la carga económica individual.

Incluso pequeños detalles como preparar hielo en casa, reutilizar vasos o comprar productos en formatos familiares pueden representar un ahorro significativo.

Picaderas buenas, bonitas y baratas

No es necesario gastar grandes cantidades de dinero para crear un menú atractivo durante los partidos.

Entre las opciones más económicas y que rindan destacan:

Palomitas hechas en casa

Hot dogs

Nachos con queso

Yuca frita

Mini sandwiches

Pica pollo para compartir

Pizza casera

Jugos naturales o cerveza

Además de ahorrar, preparar comida casera permite adaptar las cantidades según el número de invitados.

Compartir suscripciones también ayuda

Las plataformas de streaming y servicios deportivos se han convertido en una de las principales vías para seguir los partidos. Para reducir costos, muchas familias y grupos de amigos optan por compartir suscripciones digitales.

También hay quienes aprovechan promociones temporales de compañías telefónicas o paquetes especiales vinculados al Mundial.

Ambiente mundialista sin gastar demasiado

La decoración puede lograrse con elementos sencillos y económicos. Camisetas de selecciones, banderas impresas, luces LED y hasta carteles hechos a mano ayudan a crear el ambiente sin necesidad de grandes inversiones.

Las redes sociales también se han convertido en fuente de inspiración para ideas DIY de bajo costo relacionadas con el fútbol.

Más fútbol y menos gastos

Aunque salir a sports bars o restaurantes continúa siendo una experiencia popular durante el Mundial, organizar reuniones en casa se perfila como una alternativa más económica y cómoda para muchos hogares.

La fiebre mundialista demuestra que disfrutar del fútbol no necesariamente depende de gastar mucho dinero, sino de la creatividad, la planificación y la experiencia compartida.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más