Y lo hará con un número récord de 48 selecciones, convirtiendo el torneo de 2026 en el más grande de la historia.
En este calendario interactivo podrás revisar las fechas, horarios, resultados, tablas de posiciones de los grupos y las llaves de las fase eliminatoria de los 104 partidos del certamen.
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